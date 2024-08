¿Es malo masturbarse con una mascota en la habitación?

Los animales domésticos son el mejor tipo de roommate. No dejan el microondas lleno de salsa, te aman incondicionalmente y no hablan. Pero a veces no entienden las indirectas. Como cuando están en tu habitación, quieres masturbarte y no se van. Estás ante un dilema: ¿Saben lo que estás haciendo? ¿Acaso importa si saben lo que estás haciendo? Tal vez si te volteas para el otro lado… pero aún así, ¿es algo raro de hacer?

Como siempre, salimos a las calles de Melbourne para obtener algunas respuestas.

Grace, 23

Diseñadora gráfica

VICE: Hola Grace, ¿crees que está bien masturbarse con una mascota en la habitación?

Grace: Creo que en general, sí. Las mascotas no son tan conscientes de lo que está pasando, como por ejemplo, mi gato siempre piensa que es un juego.

Ok, continúa…

En realidad sucede todo el tiempo. Solía tratar de hacerlo sigilosamente cuando ella estaba dormida en el extremo de la cama, pero el problema es que si hay un vibrador bajo la cobija, ella piensa que es un juguete y comenzará a atacarlo. También hay momentos en que ella se me acerca y me toca la cara con la pata para comprobar si estoy bien porque oye mi respiración acelerada.

¿Qué haces cuando eso sucede?

Depende de qué tanta flojera tenga. Si la puerta ya está cerrada y ella está adentro, entonces prefiero no levantarme y echarla del cuarto. También depende de cuánto tiempo tenga. Si tengo la casa para mí sola y es una sesión prolongada, entonces la dejo fuera, pero si tengo cinco minutos para masturbarme en la mañana, la le permito quedarse en la habitación.

¿Crees que sepa qué está pasando?

Creo que es mucho más consciente de lo que debería. Ella sabe que algo diferente está sucediendo. Como cuando tengo sexo, a menudo trata de involucrarse. Empieza a frotarse contra mi hombro y quiere que la acaricie, lo cual no me molesta, pero le molesta a mi novio.

¿Qué momento es apropiado para sacarla? ¿Cuál es el límite?

El contacto visual. Si me mira a los ojos, está fuera.

¿Por qué es el límite?

Bueno, no quisiera que una persona me mirara fijamente cuando me masturbo. Es como si alguien te observara cuando estás desnudo. Es una violación a mi privacidad. Es mejor si sólo está durmiendo o distraída, porque no sabe lo que está pasando y puedo ignorarla.

Sebastian, 29

Hotelería

¿Qué piensas, Sebastian?

Personalmente, yo no lo permitiría.

¿Por qué no?

Masturbarse es algo íntimo y privado. No me gustaría estar cerca de nadie ni nada mientras lo estoy haciendo, y eso aplica para las mascotas.

Realmente no hay manera de saber si entienden lo que está pasando. ¿Es posible que tenga que ver con cómo te sientes?

Sí, exacto. Tal vez no lo sepan, pero yo sí. También hay una posibilidad de que sepan lo que está pasando. Los perros, por ejemplo, tienen un sentido del olfato tan poderoso que deben saber cuándo suceden cosas sexuales. Serían capaces de notarlo.

¿Hay alguna excepción? ¿Son mejores los peces que los perros?

No, no realmente, no creo que importe qué tipo de mascota sea. Ni siquiera creo que estaría de acuerdo en que un pez estuviera en la habitación. No me sentiría cómodo.

Tra Mi, 23

Bailarina

¿Entonces, sí o no?

Creo que sí. No creo que se sienta tan voyeurista. A menos que estén en la cama contigo, mirándote.

¿Depende de qué tan cerca estén?

Si el gato está en la esquina de mi cama, durmiendo, entonces creo que está bien. Los perros son un poco diferentes. Los gatos no acostumbran entrometerse, pero siento que los perros siempre quieren una palmadita y tu atención… y eso sería raro.

¿Así que depende del tipo de mascota?

Sí, definitivamente tienes una conexión más profunda con un perro o un gato. Si fuera un pez, probablemente no me importaría.

¿Qué harías si tu mascota saltara a la cama justo antes de que terminaras y te mirara a los ojos?

Creo que si estuviera teniendo sexo y eso pasara, sería divertido porque el sexo generalmente es algo divertido e hilarante, así que simplemente acabaríamos. Pero la masturbación es solitaria e íntima. Creo que me sentiría un poco intimidada por su presencia. Probablemente lo dejaría para otra ocasión porque sería demasiado extraño.

Erika, 18

Estudiante

Hey Erika, ¿crees que está bien o mal?

Bueno, personalmente he tenido una mala experiencia.

Me gustaría saber más.

Acababa de conseguir una cama nueva, y mi perro estaba en la habitación, y pensé que estaría bien. Pero luego empezó a ladrar y volverse loco, y luego mi papá entró a ver por qué estaba ladrando. Por suerte a esas alturas ya había parado, pero fue arriesgado.

¿Imaginas una situación que funcione mejor?

Sí, si la habitación está oscura, está bien. Pero si hay contacto visual o algo así, entonces no aplica. Tampoco estaría pensando en mi perro en la habitación junto a mí. No hay manera de que pudiera hacerlo si estuviera pesando en eso.

La masturbación es algo personal. ¿Te molesta que haya otro ser viviente en la habitación?

Sí me molesta. Sobre todo porque no puede comunicarse y nunca sabré cómo se siente. Cuando mi perro empieza a ladrar, me pregunto siempre si le molesta. ¿Por qué se enojó tanto aquella vez y salió de su cama y comenzó a correr? Desgraciadamente, es probable que nunca obtenga las respuestas que necesito.

Justin, 28

Estudiante

¿Cómo te sientes de que su mascota esté en la habitación mientras te masturbas?

Creo que el concepto está bien. Pero personalmente yo no lo haría.

¿Puedes decirme por qué?

Cuando miras a una mascota a los ojos, siento que está leyendo tu alma y diciendo «Sé lo que hiciste», así que probablemente preferiría no hacerlo.

¿Cambiarían las cosas si no te miraran a los ojos?

Creo que sí. Si sólo estuvieran en la habitación, estaría bien. Sin contacto visual.

Muchas personas han mencionado el contacto visual hoy. ¿Por qué lo crees?

Creo que mirarlos ayuda a personificarlos. Siento que habrían visto demasiado después de eso y me sentiría extraño.

¿Tu relación con tu mascota cambiaría si te viera?

A largo plazo, no lo creo. Pero yo podría mirar a mi mascota de manera diferente por un tiempo, y no lo deseo.

