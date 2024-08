Es oficial: habrá una película sobre el Joker con un nuevo actor

Por fin se confirmó: Joaquin Phoenix será el nuevo Joker. Si bien se sabía que la nueva película de Warner Bros sobre el origen del Joker estaría protagonizada por un nuevo actor, aún no había certeza de quién sería el elegido hasta hoy.

La película, que aún no tiene nombre, será dirigida por Todd Phillips —director de la saga de ¿Qué pasó ayer?— y estará acompañando por Scott Silver como coguionista y Martin Scorsese como productor de la cinta. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Phillips adelantó un poco de lo que sería la película: “será una exploración de un hombre que fue dejado de lado por la sociedad, que no es sólo un estudio enérgico para entender al personaje, si no una historia de prevención más amplia”.

El film comenzará a ser filmado durante septiembre de 2018 en Nueva York y se espera que termine a más tardar en 2019. Además, se comenta que tendrá un presupuesto de 54 millones de dólares.

¿QUÉ PASARÁ CON JARED LETO?

A pesar de que Joaquín Phoenix fue elegido como el nuevo Joker, Jared Leto no perderá su lugar, ya que como aclaró Warner Bros, esta película será independiente al universo DC, por lo que los fans de Leto pueden estar tranquilos. De hecho ya se confirmó que seguirá representando al Joker en Suicide Squad 2 (sí, habrá una segunda) e incluso tendrá su propia cinta en solitario interpretando al villano, la cual coexistirá con la que protagonizará Phoenix.

¿DÓNDE HE VISTO A JOAQUÍN PHOENIX?

El actor estadounidense de 43 años ha participado en más de 30 películas alrededor de su carrera, siendo nominado en cuatro oportunidades a Mejor Actor en los Globos de Oro y dos veces en los Óscares en la misma categoría. Sus interpretaciones más recordadas han sido en las películas Walk The Line (2005), The Master (2012), Her (2013), Inherent Vice (2014) y Gladiator (2002), quizás en su aparición más recordada al personificar a Commodus.

Phoenix será el quinto actor en personificar al mítico villano del universo DC tras César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger y Jared Leto.