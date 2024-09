Es un hecho científico: la pizza te hace más productivo

Si te hace falta fuerza de voluntad para ir al trabajo por las mañanas o no puedes evitar dormir sobre el teclado a media tarde, puede que la ciencia tenga una solución para ti. Según un nuevo estudio, la pizza podría ser la clave para lograr mover tu trasero y aumentar la productividad en la oficina.

Olvida el método motivador de la caña con una zanahoria, un estudio extraído del nuevo libro del psicólogo Dan Ariely Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations (Recompensa: La lógica oculta que condiciona nuestra motivación) sugiere que la promesa de una rebanada de masa crujiente con queso derretido hará que te concentres y te llevará resolver la lista de pendientes.

El estudio conducido por Ariely examinó a trabajadores que ensamblan chips de computadoras en una compañía de tecnología en Israel para descubrir qué los incentiva a trabajar más. A los empleados se les mandó uno de tres mensajes al inicio de la semana prometiéndoles: pizza, un bono en efectivo equivalente a £20 libras, o felicitaciones del jefe en un mensaje de texto, como recompensa por lograr los objetivos de cada día. Algunos trabajadores no recibieron nada para fungir como grupo control de los niveles de productividad.

Desde el inicio la pizza fue un ganador.

Comparado con el grupo control, el número de chips producido por el grupo pizza después del primer día del experimento aumentó un 6.7 por ciento. Sin embargo, los trabajadores también fueron seducidos por los cumplidos: el grupo de felicitaciones por mensajes de texto se acercó bastante con un aumento del 6.6 por ciento. El grupo de bono en efectivo, no obstante, quedó rezagado con un aumento de solo el 4.9 por ciento.

Durante el transcurso de la semana, mientras el incentivo de dinero bajaba gradualmente la productividad hasta un 6.5 por ciento, los trabajadores de pizza y cumplidos se mantuvieron por encima de la referencia proporcionada por el grupo control.

Finalmente, quienes recibieron cumplidos ganaron, pero como señala la New York Magazine, Ariely cree que la pizza hubiera ganado si el plan original de entregar una pizza en la casa de los trabajadores se hubiera llevado a cabo. En el libro dice: «De esta forma […] no solo les habríamos dado un regalo, sino que los hubiéramos convertido en héroes a los ojos de sus familias».

En cuanto al resto de nosotros, solo podemos mantener las esperanzas de que el jefe deje en nuestro escritorio una caja de pizza y no una caja llena de papeles.

Este artículo se publicó originalmente en septiembre del 2016.