«Es una situación bastante aterradora»: LeBron James habla de la brutalidad policial

LeBron James habló ayer ante los medios durante la rueda de prensa de los Cavaliers de Cleveland, y por primera vez tocó el tema de Colin Kaepernick y las protestas que se han presentado desde que se descubrió que el mariscal de campo de los 49ers permaneció sentado durante el himno nacional en uno de los partidos de su equipo. James también habló en general del tema con la policía, y expresó su miedo ante el hecho de que su hijo, quien pronto aprenderá a conducir, sea detenido, lo cual describió como «una situación bastante preocupante».

A James se le preguntó específicamente sobre la protesta de Kaepernick y comentó que, a pesar de que él sí se levanta durante el himno nacional, no significa que no esté de acuerdo con el comportamiento de Kaepernick.

«Pararme durante la entonación del himno nacional es algo que seguiré haciendo, es lo que soy y en lo que creo, pero no significa que no respete o no esté de acuerdo con el comportamiento de Colin Kaepernick. Todos tienen el derecho de expresar su opinión y defenderla, y él lo hace de la manera más pacífica que he visto».

Después, James habló del miedo que conlleva criar un hijo negro en un ambiente como este, pero también destacó que no todos lo policías actúan de la misma forma y que no todos los niños son buenos.

«Tengo un hijo de 12 años… Cuando lo veo recuerdo que está a cuatro años de poder manejar su propio carro y poder salir de casa solo. Es algo aterrador pensar que mi hijo llegara a ser detenido por la policía algún día. Les puedes decir a tus hijos que obedezcan a la policía y que no habrá problemas, ellos los respetarán y todo saldrá bien, pero hay tantos vídeos recientemente que en realidad es una situación aterradora. Si mi hijo me llama y me dice que la policía lo detuvo, tendría la inquietud de que las cosas saldrían bien y que mi hijo regresaría a casa. Queremos que este tema se siga discutiendo».

A lo largo de su carrera, James nunca se ha reservado para hablar de los problemas que son importantes para él. No hace mucho, James se unió a Carmelo Anthony, Chris Paul, y Dwyane Wade en los premios ESPYs para hablar sobre los casos de brutalidad policial y el racismo sistemático. Antes de eso, James se había puesto una playera con la frase «I Can’t Breathe» (No puedo respirar) después de la muerte de Eric Garner, y previo a esto, él y el resto de sus compañeros del Heat de Miami posaron para un foto con los rostros cubiertos como protesta por la muerte de Trayvon Martin.