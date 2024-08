¿Es verdad que ha habido más suicidios durante la pandemia?

Este artículo fue consultado con un especialista de Doctoranytime.

“El encierro, el estrés, la falta de trabajo, la crisis económica, la incertidumbre de no saber qué pasará y el temor constante a ser infectado son situaciones que día a día se encuentran en mi mente rodando, logrando que me sienta preocupado todo el tiempo. Desde que el confinamiento comenzó, solo estoy en casa, no tengo actividades o relaciones personales, constantemente me siento solo y sin motivación en nada.” Las consultas que he tenido desde hace unos cuantos meses han presentado este mismo patrón entre la población más joven.

Videos by VICE

Cada día se genera más depresión o problemas en el estado de ánimo, lo que está llevando a muchas personas a no querer continuar con sus días. Y es que no es sencillo ser joven y vivir el hecho de que nos encontramos en un momento muy difícil en el mundo, con distanciamiento social y emocional de las personas que forman una parte importante en la vida. Hace un par de días, una chica me preguntó por qué es tan alarmante su depresión para sus padres. Lo único que pude pensar fue en los jóvenes que se han quitado la vida, pero, claro, antes de contarle un poco sobre el tema, comencé con puntos esenciales que verás a continuación.

Importancia de la salud mental

Debido a mi experiencia he pensado que una de las razones por las que la tasa de suicidios ha aumentado y podría seguir aumentando, se debe a que NO le damos la importancia que se merece a la salud mental. Es decir, en mi labor profesional me he dado cuenta que las personas no están acostumbradas a visitar a un especialista para corroborar que todo esté bien. ¡Ojo! No solo en cuanto a la salud física, sino también emocional. Dejan que el tiempo pase hasta que tienen una caída grande e inimaginable.

He leído en diferentes artículos que la depresión es un “problema superficial”, y yo, como otros especialistas, creemos que esto no debería considerarse como tal. No basta con solo dar consejos o consolar a una persona que vive en un mar profundo de angustia y soledad del que le es imposible salir por ella misma. Es importante generar conciencia social para detectar y prevenir que estos casos terminen en la decisión de terminar con su vida. ¡Debemos reconocer las señales y tomarlas con seriedad!

De acuerdo con la ONU, los padecimientos psicológicos como la depresión y la ansiedad “constituyen algunas de las mayores causas de sufrimiento en el mundo”. Tomando en cuenta la aparición de un nuevo virus que nos encerró en cuarentena y que generó tanto miedo en muchas personas, ya sea que ya se padeciera algún trastorno o no, nos puso de cabeza. Claro está que esto afectó más a personas que ya padecían algún trastorno fuerte o que estaban atrapadas en algún conflicto, sin embargo, también generó en personas saludables mentalmente la aparición de conflictos derivados de la situación tan particular.

Al menos en México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) señaló que en 2020, el país registró un aumento de muertes causadas por suicidio, particularmente en las personas entre los 15 y 34 años de edad.

Causas que podrían generar suicidios

Durante la pandemia, uno de los factores causantes de que las personas se mantengan en un estado de depresión podría ser la falta del contacto con el sol, ya que este es un elemento importante para el cuerpo, debido a que le ayuda a la síntesis de la serotonina, una sustancia que se relaciona con el bienestar. El hecho de permanecer encerrados puede generar depresión por la falta de esta sustancia en el organismo. Es por ello que en los países más fríos la tasa de suicidios es mayor que en los lugares tropicales.

“No me dan ganas de escuchar música, en todos lados solo se habla del virus y cómo cada día es más fuerte”.

El ser humano no solo se alimenta con la ingesta de proteínas, nutrientes, carbohidratos, etc., sino también con la música que escucha, películas y series que ve, los libros que lee y los lugares que frecuenta, por muy limitados que estos sean. Los hábitos van formando el estado de ánimo, es decir, una comida con mucha grasa afecta al cuerpo y mente, así como se puede generar ansiedad con una simple charla sobre el coronavirus o viendo noticias constantes.

Todo lo que vemos y escuchamos son elementos que se guardarán en nuestro subconsciente, el encargado del trabajo mecánico y de las reacciones automáticas, por lo que dependiendo del mensaje que estemos recibiendo es como nuestra mente procesará, pensará y actuará. ¡Toma nota de esto!

La salud mental y la prevención del suicidio

Para prevenir el suicidio es muy importante tomar en cuenta los factores en los que se puede apoyar, por ejemplo, realizar ejercicio físico. Se ha comprobado que el ejercicio es un elemento fundamental para liberar endorfinas, las cuales nos ayudan a interactuar con los receptores del cerebro que reducen la percepción del dolor. De esta forma se puede mejorar el estado de ánimo, logrando que las personas se sientan felices.

Otro elemento importante es reconocer que no tienes que salir de casa realmente para consultar a un especialista, por lo que en caso de querer visitar a tu psicólogo, pero sin exponerte, se pueden realizar consultas desde tu casa. Puedes hacer uso de la tecnología para mejorar tu salud y bienestar. También mantenerse ocupado es una recomendación amplia; busca actividades que nutran tu mente como los diplomados o cursos online, esto ayudará a eliminar los pensamientos negativos durante el encierro.

Además de esto, practicar el mindfulness (conciencia plena en español) es muy recomendable para validar las emociones y no permitir que estas nos abrumen cuando menos lo esperamos. Realiza meditaciones complementando con respiraciones mientras se reconocen y aceptan las emociones. Toma en cuenta que el ser humano tiene emociones que se deben aceptar, digerir y dejar ir para poder mantener un estado de salud plena.

Si estás pasando un mal momento no olvides comunicarle a personas de tu confianza lo que estás sintiendo y busca ayuda con profesionales.

Este texto fue creado en alianza con doctoranytime, una red de contenidos de corte médico, en ella contamos con la colaboración de Javier Gazca Gutiérrez, psicólogo egresado de la Universidad Intercontinental. Cuenta con una Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro Eleia. Sus áreas de especialidad son la depresión, ansiedad y problemas de pareja. Es docente a nivel licenciatura y maestría. También es Psicólogo Forense en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.