Esa vez que Robbie Williams usó desinfectante de manos porque tocó a un fan

En la gráfica de pastel que vive en mi cerebro, hay preguntas, conceptos y sucesos que ocupan porciones de espacio excesivamente grandes. ¿A qué saben las canciones si eres sinestésico? Se lleva un sólido diez por ciento. ¿El hecho de que Shakira necesita sacar temas en clave de reggeatón para mantenerse relevante? Siete por ciento. ¿Dinomemes? Fácilmente un veinte por ciento, si no es que más, siendo honesto. Pero hay una cosa que probablemente obtendría el pedazo de pastel más grande de todos y sí, sé que puede resultar extraña, pero es así si lo considero realmente: la vez que Robbie Williams se desinfectó las manos en el escenario después de tocar al público. Para los no iniciados, bienvenidos:

Robbie Williams, por si no les mandaron el memo, es una institución de la música británica. Imaginar el pop del Reino Unido en este milenio no es posible sin su influencia: no existiría “Rock DJ”, básicamente. Y sí, de “Rock DJ” se desprenden un montón de cosas que culminan en Ed Sheeran, Zayn Malik o Dua Lipa. Y es que, honestamente, el video que pueden ver arriba demuestra por qué es Robbie es tan legendario: en plena presentación en la tele, en la víspera de Año Nuevo 2016, Robbie fue a saludar al público, el cual había ido a verlo tocar, y se regresa al escenario para frotarse las manos con una botella de desinfectante a la vista de ambas cámaras y el público. Y el cabrón se permite hacer esta cara:

Tal vez lo más genial de todo el asunto es que, una vez que el incidente se convirtió en noticia, Robbie se vio obligado a hablar de él. “Fueron unos bichos y ya la gente dice: ‘Oh, Robbie odia al público en general’”, dijo a NME en febrero pasado. “No me di cuenta hasta el día siguiente de que era una cosa”.

Tal vez lo más gracioso de todo el asunto es la idea de que Robbie Williams, un hombre que se tomó la molestia de hacer un disco de covers del Rat Pack y le puso Swing When You’re Winning, fuera cachado en el acto haciendo un gesto más apropiado para alguien como Mariah Carey. La grandilocuencia que mostró es absolutamente ridícula, pero ¿no es esa la esencia de Robbie? Estamos hablando de un tipo que se arrancó su propia piel de efectos especiales en un video.

Por supuesto, la única pregunta que nos queda hacer es: ¿Empacará Robbie en su maleta un poco de desinfectante de manos para el público mexicano? No te pierdas su concierto dentro del Corona Capital 2018. Todavía puedes comprar boletos en la Fase 5.

Este artículo apareció originalmente en Noisey UK.



