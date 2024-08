Escaladores nos explican por qué ‘Free Solo’ ganó el Óscar a mejor documental

Cuando hablamos de los Óscares, las categorías que más rápido se nos vienen a la mente son: Mejor película, mejor actriz, mejor actor; y durante los últimos años, mejor director. Seguramente si haz llenado tu quiniela, muchas veces el rubro de mejor documental ha sido el que te ha hecho perder. Este año no fue así, o bueno, por lo menos para la banda escaladora, ya que muchos de nosotros estuvimos expectantes durante la gira internacional del largometraje documental Free Solo y la marcamos como nuestra favorita al galardón.

Premio tras premio se llevaba la película co-dirigida por Elizabeth Chai Vasarhely y Jimmy Chin que relata la historia de uno de los sucesos deportivos más importantes de la historia; el ascenso a El Capitán por parte de Alex Honnold en “free solo”. ¿Pero qué es hacer “free solo”?, ¿qué es El Capitán?, y ¿quién rayos es Alex Honnold? Consultamos algunos escaladores para que nos resolvieran estas y otras dudas sobre el filme ganador del Óscar.

Empecemos por lo más básico: de qué va la historia de este documental. Free Solo (2018) retrata todo el proceso que le llevó a Alex Honnold, un profesional con más de 20 años de experiencia, para escalar El Capitán, una pared de 900 metros de altura en “free solo” o “solo integral”. Practicar una escalada de este tipo es bastante sencillo de simplificar: si te caes… te matas.

“Hacer free solo es escalar una ruta solo utilizando zapatos de escalar y magnesia. Sin utilizar cuerda ni accesorios para anclarse a los bolts [Equipo de seguridad]. Solo eso. Es simple el concepto pero hay cero margen de error”. Nos comenta Adrián Haro, un escalador y fotógrafo de la Ciudad de México. Esto parecería una locura para cualquier persona, aunque Santiago Rodríguez, uno de los principales desarrolladores de Mineral del Chico como zona de escalada, piensa lo contrario; ya que él dice que el nivel de seguridad y confianza que tiene que tener el escalador en sí mismo hace que esté cien por ciento seguro de cada movimiento.

Cada récord, cada primera vez o cada que alguien se atreve a hacer algo diferente, queda una marca; y en este caso: “Alex Honnold hizo algo que nadie se atrevió siquiera a pensar, que fue escalar una ruta [sin cuerda] en el Capitán, la pared más emblemática de Yosemite”, dice Diego Estévez al considerar el suceso como algo histórico. Para dimensionar un poco la hazaña de Honnold, Santiago la compara como “la llegada a la luna” del deporte, es por eso que el trabajo de producción de este documental no fue menor, ya que como mencionan durante la película, todos los miembros que formaron parte del equipo de cámara son escaladores del más alto nivel. Esto por dos motivos: la dificultad para grabar en las condiciones verticales que la pared demanda, es altísima. Pero la segunda y más importante, es que cualquier error es ponía en riesgo tanto la vida de Honnold como la del operador de cámara. Para Adrián, es la producción más grande en la historia de la escalada hasta ahora y “esto acerca a las personas al deporte o al menos a saber de él para gente que no lo conocía. Más gente escalando y eso es bueno, pero tenemos la tarea de hacer que los nuevos escaladores conozcan de lo importante que es cuidar la roca y las zonas naturales”, agrega el escalador.

Sin duda este documental no solo retrata la parte deportiva, sino que también logra mostrarte la parte humana y emotiva de Alex, haciendo que te sientas identificado aunque no seas escalador. Es una gran forma de darse cuenta todo lo que implica dedicarse a un proyecto, llámese deportivo, laboral o sentimental. Free solo no es solo una historia acerca de un escalador y un hecho histórico, es una historia de pasión, dedicación y sacrificio que te hará sudar las manos y mantenerte al filo de tu asiento.