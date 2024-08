Así viven las escorts las fiestas navideñas en España

A todos nos afectan las fiestas navideñas. Nos toca comernos colas kilométricas para pagar una pasta por regalos que en el mejor de los casos acaban criando polvo en el trastero, los langostinos ahora son pieza cotizada a precio de bitcoin y durante un par de semanas saltamos de celebración en celebración, de fiesta en fiesta, de comida en comida, siguiendo lo que marca el calendario. Pero a la vez, puede apetecer romper la monotonía y las rutinas navideñas con una alegría sexual. Por algo es septiembre un mes en el que repunta el número de nacimientos.



Como si el frío y la indudablemente afrodisíaca fruta escarchada elevasen nuestra libido y nos llevasen a fornicar en durante el periodo que va de Adviento a la noche de Reyes. Y eso es algo que el sector de las escorts —curioso anagrama— lo sabe muy bien.

Videos by VICE

MIRA:

Hagamos un poco de memoria. Las escorts, en primer lugar, son acompañantes femeninas cuyo servicio no tiene por qué ser siempre sexual, aunque lo cierto es que es habitual. Una de las principales distinciones con respecto a la prostitución convencional es que estas trabajadoras sexuales —oficio no reconocido legalmente, por cierto— presumen de un servicio de compañía elevado para sus clientes, tanto a nivel de idiomas como de saber estar, entre muchas otras virtudes en las que cabe reseñar también el físico.

Para hacernos realmente una idea de qué es el mundo escort y cómo se lleva con la Navidad, —habitualmente asociada a familia, el amor y esas cosas—, hemos hablado con varias de ellas para que nos cuenten sus impresiones sobre su actividad laboral en estas fechas tan señaladas. Sus respuestas, por cierto, nos recuerdan que aquí cada uno celebra las Pascuas como le sale del abeto.

A fin de cuentas, ¿a quién no se le ocurren mil planes mejores que hacer en lugar de encerrarse en centros comerciales saturados de gente, prisas, bolsas y luces que te dejan ciego? Follar es una de las opciones que mejor pueden remplazar estos agobios consumistas. Bien lo sabe Ariadna Cases, en cuyo anecdotario destaca una historia que no cabría en el Cuento de Navidad de Charles Dickens, aunque como el cuento, la historia se repita en cada temporada navideña.

Ariadna Cases. Fotografía cortesía de Ariadna Cases

“Tengo una anécdota de un cliente que vino a verme, reservó una hora conmigo, pero se marchó a los 30 minutos. Estaba de compras en un centro comercial y dejó a su mujer entretenida con las compras. Él, agobiado, escapó a la que tuvo ocasión. Cuando me lo contó me quedé alucinada, no sabía si tomármelo a risa o no, pero al ver su semblante vi que la cosa iba muy en serio”, recuerda Cases, quien vivió en primera persona una escapada propia de un genio del ilusionismo.

«Las navidades son una época fuerte de trabajo gracias a las cenas de empresa, las pagas extra…” — Ariadna Cases

Al parecer, a este cliente le ha molado el plan como alternativa a los compromisos comerciales de la Navidad. Han pasado ya algunos años de esta historia, pero Ariadna sabe que cuando llega la Pascua este fiel cliente no falla a su cita “para un aquí te pillo aquí te mato y luego volver a salir corriendo a cumplir con el deber”.

La experiencia de Ariadna Cases para este periodo es que “las navidades son una época fuerte de trabajo gracias a las cenas de empresa, las pagas extra…”. Estos tipos de inyecciones económicas y/o de alegría generan ganas de darse un homenaje en forma de autorregalo, así que los clientes aprovechan para escaparse del caos de estos días con los servicios de una escort, tal y como explica Ariadna.

Fosca Bellpuig. Fotografía cortesía de Fosca Bellpuig

Por su parte Fosca Bellpuig considera que el ajetreo propio de la Navidad también se nota en la agenda de las escorts, señalando que los gastos extra y las prisas le causan un cierto descenso de trabajo en las fiestas navideñas: “hay dos factores que influyen en que mis clientes puedan acceder a mis servicios. Uno es el gasto extra que tienen en regalos y comidas y otro el hecho de que la mayoría tienen menos margen de maniobra para desaparecer de la vida familiar sin arriesgarse a ser descubiertos, pues no pueden inventarse reuniones de trabajo si están de vacaciones”.



“También noto que hay menos clientes extranjeros —yo trabajo mucho con gente de Inglaterra, por ejemplo— y creo que debe ser por lo mismo, están de vacaciones y no tienen viajes de negocios donde poder hacer una escapada a mi apartamento”, afirma Fosca, puesto que la clientela europea es una importante fuente de trabajo para las escorts. ¿Brexit navideño?

“Existe gente solitaria que no tiene con quien celebrar y contratan a una escort. Yo, en alguno de los días más señalados, como el 25 de diciembre, apago el móvil» — Fosca Bellpuig

Eso sí, que nadie se piense que los villancicos, los buenos deseos y el pasteleo navideño no llegan a estas profesionales: “una de las cosas curiosas que me pasan muchas navidades es que me mandan mensajes o emails muy entrañables algunos clientes que hace mucho que no veo. Me dicen que se acuerdan de mí y me desean mucha felicidad para el año que llega. Yo a veces me he hecho alguna sesión de fotos para darle un toque sexy a mis felicitaciones navideñas y eso ha tenido muy buena respuesta, le quita esa pesadez que acaba dominando las fiestas de algunos”.

El ligero bajón de intensidad laboral de los días señalados que destaca Bellpuig se compensa en las fechas posteriores, donde se recupera el tiempo perdido: “en el clima de las citas, durante las fiestas noto agobio por parte de mis clientes con todo lo que representan las comidas familiares, y eso también hace que tengan más necesidad de desconectar, por lo que si no han podido venir en vacaciones, en cuanto vuelven a sus rutinas después de Reyes vienen corriendo a verme”.

La función de acompañante más allá de lo sexual es parte troncal del servicio que las escorts prestan a quienes contratan sus prestaciones. Fosca Bellpuig afirma que no son pocas las personas que apuestan por ellas como compañía navideña: “existe gente solitaria que no tiene con quien celebrar y contratan a una escort. Yo, en alguno de los días más señalados, como el 25 de diciembre, apago el móvil o no estoy pendiente de él, es el único día del año en que puedo estar con toda mi familia reunida. De hecho, aprovecho que tengo menos trabajo en estas fechas para descansar y estudiar un poco, ya que nunca cojo vacaciones, más bien descanso cuando no hay trabajo”.

La generosidad es protagonista de estas fechas, no solo en forma de regalos cutres para el amigo invisible de la empresa. Nuestros seres queridos merecen lo mejor de nosotros, de modo que el sexo puede ser un obsequio muy disfrutado y perfectamente compatible con sentimientos amorosos que se complementan con la intervención sexual de otra persona y, de paso, cumplir fantasías eróticas no realizadas.

Las navidades, en definitiva, provoca una tensión que puede conducir a calentones que deben ser saciados aunque no siempre haya tiempo para ello. Eso sí, como dice Fosca Bellpuig «existen círculos de clientes fijos, quizá haya menos clientes nuevos pero la rueda laboral sigue girando y no se detiene en seco». Sean clientes nuevos o habituales, el caso es que las ganas de sexo no se decaen ni por todos los polvorones y villancicos del mundo.

Actualización: se ha eliminado el testimonio de una de las protagonistas debido a que tras dejar el trabajo sexual ha querido retirar sus declaraciones.