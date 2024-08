Gente que escribió a su ex durante la cuarentena nos habla de su nivel de arrepentimiento

Por lo general, siempre es buena idea alejarte de tu ex. Pero durante estos meses de cuarentena, la soledad puede ser un poderoso afrodisiaco, lo suficiente como para cambiar de idea y llamarle por teléfono.

En caso de que estuvieras considerando hacer lo mismo, hemos preguntado a unas cuantas personas que están en cuarentena, y que han caído en la tentación, por qué lo han hecho y si ahora se sienten mejor. La mayoría no están muy orgullosos de sí mismos, así que hemos cambiado todos los nombres.

Viviana, 31, finalmente tuvieron “la conversación”

Mi exnovia y yo lo dejamos hace un año, pero nunca tuvimos una conversación real de ruptura. Terminamos justo después de nuestro tercer aniversario y no nos dimos razones ni detalles en aquel momento. Pero lo compensé hace unos días.

Le escribí diciendo que pensaba en ella y que deberíamos hablar. Unos días más tarde me llamó y hablamos. No lo hice por aburrimiento: llevaba pensándolo desde hacía varios meses y necesitaba esa tranquilidad mental que tuve después de hablar con ella en detalle.

Estoy supercontenta de haberlo hecho. Lo hablamos todo. Ahora me parece una ruptura de verdad. Es triste, pero ahora hay un cierre claro.



Tedros, 34, se encontró con una foto antigua

En un esfuerzo por acallar los primeros síntomas de aburrimiento, me puse a limpiar la casa. Me encontré una caja llena de trastos donde había una foto en la que salía con mi exnovio —una foto muy bonita—, así que decidí ponerme en contacto con él, para ver cómo le iba, porque todavía me importa.

Se la envié y me dijo que era una pena que ya no hablásemos. Le dije que me llamara si tenía tiempo. Un minuto más tarde, recibí un mensaje de voz. Me sorprendió escuchar su voz, pero fue muy majo y me dijo que le había gustado ver la foto. Diez minutos después, estuvimos hablando por teléfono durante una hora. Fue inusual, pero estuvo muy bien. No me arrepiento de nada. Ahora nos seguimos en Instagram.



Lisa, 28, cree que le dio la impresión equivocada

Mi ex es médico y tiene su propia clínica. Por eso pensé en dar el primer paso y decirle que me acordaba de él durante este tiempo. Claramente, en estos momentos tiene que estar muy estresado.

Me contestó diciendo: “Qué bien, ¡yo también pienso en ti a menudo!”. Yo en ningún momento hablé de frecuencia. No sé si entendió que me refería a ahora, durante la pandemia. Luego pasé. No he contestado.

No puede salir nada bueno de volver a hablar con tu ex. Sin embargo, su respuesta me ha hecho sentir mejor y no me arrepiento de haberle escrito.



Hannah, 26, necesitaba que alguien le cuidara las plantas

Cuando empezó la crisis, me fui corriendo a casa de mis padres porque tenía miedo de estar en cuarentena en Berlín. Fue todo muy repentino.

Se me dan muy bien las plantas. Como mi ex tenía una llave del piso, un coche y se acababa de mudar al barrio hacía unas semanas, pensé que sería el mejor candidato para cuidarme las plantas. Y eso está haciendo.

Hasta entonces no habíamos hablado ni una vez, pero ahora me envía un montón de fotos para enseñarme que las plantas están bien. Desde la distancia, la relación no está mal, pero, en algún momento, tendré que recoger las plantas. Obviamente, me sentiría como una puta mierda si lo bloqueara otra vez cuando volviera. La situación es absurda, pero al menos mis bebés (plantas) están bien.



Ludwig, 31, solo era el mensajero

Viví con mi ex hasta que lo dejamos. Hace unas semanas recibió varias cartas que parecían importantes así que le escribí y le pregunté si quería venir a recogerlas.

Vino y hemos empezado a hablar de nuevo desde entonces. Es difícil porque ella me dejó después de seis años y todavía estoy en mi fase de descubrimiento personal posruptura. Creo que a ella le gustaría quedar, pero cuanto más tiempo paso aislado, más me doy cuenta de que no quiero estar con nadie ahora mismo.

Mi ex lo está pasando peor que yo con la cuarentena. Creo que hemos vuelto a hablar más por ella. Si hubiera sabido que la cosa se iba a intensificar tanto, probablemente no hubiera ni abierto el buzón.



Este artículo se publicó originalmente en VICE Alemania.