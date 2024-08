Revienta tus oídos con «Burger Records Latam Vol. 1»

A principios de este año se anunció que el sello californiano de rock n’ roll Burger Records abriría una filial latinoamericana, tomando a Chile como base y con Álvaro Gómez (uno de los puntales de la escena independiente santiaguina, miembro de bandas como Guiso y Perrosky, y director del sello Algorecords) como cabeza del proyecto. Durante el festival SXSW, Gómez conoció al cofundador de Burger, Sean Bohrman, y como ambos son trabajólicos que dedican el cien por ciento de su tiempo a la música, congeniaron y entablaron un diálogo cooperativo. El vínculo entre ambos da su primer fruto discográfico con la salida del compilado Burger Records Latam Vol. 1, que incluye a 15 bandas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Paraguay.

«Se trata de acercar distintas escenas y a la gente involucrada en ellas. En todos los países hay bandas, productores, locales, público, vida. Hay que abrir la cabeza, preguntarse cuál será la onda en otras partes. Tenemos que unirnos para transformar a Latinoamérica en un lugar más fácil de girar para las bandas, más conectado. Queremos que exista interés por otros artistas y por otros lugares. Es un sueño bolivariano, por así decirlo «, explica Gómez, también curador de la recopilación. «La idea es pesquisar bandas nuevas. Hicimos una convocatoria y llegaron más de 450 postulaciones por mail. Fue una oportunidad para descubrir grupos como Eeks de Paraguay o Porno. de Ecuador, que los encontré buenísimos y son de lugares de los que no había escuchado nada».

Portada de ‘Burger Records LatAm Vol.1’

Desde Estados Unidos, algo parecido expone Sean Bohrman sobre Chile: «Es un país al que nadie está mirando para encontrar música nueva, pero eso lo hace grandioso. Siento mucho orgullo de que nuestros cuarteles estén allá, creo que es un buen spot porque a nosotros nos encanta descubrir música de lugares en los que nadie está buscando». Justamente esa visión de las cosas, guiada por una eterna curiosidad melómana, fue la que sedujo a Gómez, quien afirma que «Burger Records es un sello muy inclusivo, tienen un gran catálogo que va desde cosas pop hasta otras muy radicales, reeditan un montón de discos raros, entonces, todo se dio para que ahora esa visión se expanda por Latinoamérica».

Sean Bohrman, co-fundador de Burger Records. Foto por Sarahi Apaez

«No estamos intentando recrear California en otros lugares», aclara Bohrman. «Si bien es parte de la esencia de Burger, más que nada, lo que queremos es seguir haciendo lo que siempre hemos hecho: estar involucrados siempre, todo el tiempo, porque pensamos en esto las 24 horas y es lo único que hacemos. Estamos listos para la dominación mundial (se ríe)». Por ahora, Gómez adelanta algunos planes, entre los que se cuenta la salida de dos compilados más de aquí a fin de año y la realización de una nueva convocatoria.

Burger Records Latam Vol. 1 da cuenta de una región llena de actividad. Su responsable explica que «buscamos mezclar a gente que tiene un camino hecho con otra más nueva. Por ejemplo, si alguien en Brasil sigue a Autoramas o alguien en Chile sigue a Planeta No, queremos que llegue por ellos al compilado, pero que se quede a conocer a Prepizza o Isla del Sol. Tratamos de equilibrar todo eso para ofrecer una pincelada de lo que está pasando en esta parte del mundo e invitar a que otros sigan investigando».

En efecto, son realidades muy distintas las que explora el disco, y eso es lo que lo hace tan interesante. Por ejemplo, los quiteños Porno., bautizados así por el libro de Irvine Welsh, dicen que «buscamos siempre que nuestra música y letras sean sencillas y libres de cualquier pretensión» y que su aporte al compilado, ‘Mi casa favorita (versión sucia)’, «puede ser interpretado como una invitación, un tanto tímida, por parte del narrador hacia una persona a quien quiere y a quien pretende incluir en su rutina». En el polo opuesto, ‘Como un erizo’ de los limeños Almirante Ackbar, quienes por estos días están lanzando su recomendable debut, «está inspirado en una parábola de Schopenhauer que cuenta cómo los erizos tratan de abrigarse en los días fríos aproximándose entre ellos, pero mientras más se acercan, más daño se hacen por sus púas. Esto hace una analogía a la letra de la canción que habla de las relaciones, porque a veces mientras más cercana se vuelve la relación, más daño se hacen las personas».

Adelaida. Foto por Carlos Molina.

Aunque las guitarras son la tónica, el compilado pasa por diversos estados anímicos. Los santiaguinos Vuelveteloca cuentan que ‘Velódromo’, un tema que rescataron de sus archivos durante las sesiones del que será su próximo disco, «habla de la sensación de vivir a toda velocidad, aislado y sin realmente avanzar, sólo dando vueltas». En cambio, los porteños Adelaida, que grabaron la shoegazer ‘Efervescencia’ en Barcelona con Milo Gomberoff de los legendarios Familea Miranda, dicen que el tema «describe ese momento mágico en donde las cosas se vuelven efervescentes, como el mejor momento de un buen vaso de bebida, cuando las burbujitas están todas saltando hacia afuera y te mojan la cara». Incluso en un mismo track se resume cómo una sensación agradable se transforma en negativa: ‘From the Void’ de los mexicanos The Froys. En lenguaje garage y surfer, su cantante Dylan Franco relata «un mal trip muy denso que tuve en una fiesta que se convirtió en pesadilla al quedarme dormido en el sillón de mi mejor amiga (se ríe). Básicamente sentía que alguien o algo me estaba acechando y quería arrastrarme al vacío».

Cada canción es una foto de la vida en este continente. Así como ‘Geometry’ de Spiral Vortex revela los intereses psicodélicos y electrónicos de dos hermanos, Sebastián y Maximiliano Aylwin, que viven alejados del centro de Santiago en la comuna de Buin, ‘Ask Me Now’ de Breaking Forms muestra cómo suena una pareja chilena trasplantada a Boston —y no pololos cualquiera, sino dos músicos con carrera: Juan Necochea y Nicole L’Huillier, parte de Picnic Kibun y Condor Jet, respectivamente. Si bien el disco en sí mismo es una conexión internacional, dentro suyo también hay lazos: Eeks comparte un adelanto de su próximo disco, I’ll Be Crying, pero además uno de sus miembros, Aharon Emery, colabora en ‘Velero’ del dúo argentino Las Piñas, grabada especialmente para el compilado.

Las Piñas. Foto tomada de su Facebook.

También hay espacio para tributos —directos y no tanto. Los consagrados cariocas Autoramas, activos desde fines de los noventa, presentan ‘Meu broto aprendeu karate’, un cover de un viejo single de bubblegum pop anglosajón que fue traducido al portugués por Albert Pavão, uno de los pioneros del rock brasileño, y que ellos definen como «muy divertido y muy oriental». La canción de los chilenos Planeta No, ‘En marte’, busca «imitar, humilde y fallidamente, la producción de ‘Heroes’ de David Bowie», aunque lleva la impronta del grupo de Gonzalo García, quien cuenta que «la letra completa es una carta de despedida de un terrorista bomba-suicida, que es un tema recurrente de mi cabeza».

La llegada de Burger Records a Latinoamérica se basa en la premisa de adaptar algo extranjero a las necesidades propias. Varias bandas del compilado hacen lo mismo en su música. Aztecas describe ‘1990’ como «una canción que toma elementos de la música de Fleetwood Mac en su etapa tardía o Tom Petty» y la compara también a The War on Drugs y Kurt Vile. Son recursos de los que se valen para sacar a colación algo tan personal como «las impresiones fugaces y difusas de los viajes en la infancia». Por ahí también va el discurso de The Jaars, quienes explican su All this time citando al rock and roll minimalista psicodélico de los 60 y su revival a cargo de Allah Las y Night Beats. Sin embargo, procesan todas esas influencias para «transmitir la onda de nuestro Caribe colombiano, que también vibra con el surf y el rock».

