Escucha aquí ‘Gitano Nigga’, el nuevo tema de Josele Junior

Cuando hace casi dos años entrevistamos a Josele Junior, era la primera vez que el artista malagueño hablaba con un medio. De hecho, en sus propias palabras, tan solo llevaba «un par de semanas» tomándose en serio lo de hacer música. También decía que lo que él hacía no era «ni trap, ni rap, ni flamenco, pero todo a la vez», que lo suyo era el «rollito Ivory», su particular carpe diem y que en sus producciones quería darle al público lo que buscaba: el rollo americano, a lo grande y siempre ostentoso, pero pasado por su filtro personal, un estilo «gitano-americano».

Después de todo este tiempo, Josele es un artista totalmente consolidado dentro del panorama de la música urbana hecha en España con unos cuantos éxitos a sus espaldas, entre los que está «Juego de amor», en colaboración con Dellafuente, y «DeLaCalle», que tiene más de un millón de visualizaciones.

Videos by VICE

Ahora publica ‘Gitano Nigga’, un videoclip en el que no falta ni el «rollito Ivory» ni su estética «gitano-americana»: mansiones, coches, fiestas… y hablamos con él sobre ello.

VICE: ¿Qué es «‘Gitano Nigga’?

Josele Junior: Es lo que resume la esencia de un gitano como yo. Quiero transmitir el cliché del gitano (el nigga en America) que a base de esfuerzo ha conseguido tener éxito. Con energía positiva y humildad pero sin rodeos. Una persona siendo humilde y de barrio puede llegar a conseguir Ferraris o dinero, aunque al final lo material tampoco sea lo que te lleve a la felicidad. Lo que si te lleva la felicidad es el ser un vacilón contigo mismo (risas).

¿Qué es la felicidad?

Yo creía que la felicidad es tener Ferraris pero al final no era eso. La alegría es tener lo que te faltaba, aunque sea un mechero cuando tienes que fumar. Muchas veces el dinero lo que conlleva es a hacer daño a tu gente, y cuando eso pasa tienes un vacío por dentro que sólo se llena ayudando a la gente que tienes al lado y que te respeten por buena persona y no por el malianteo».

¿Qué querías hacer con esta canción?

«Mucha gente del trap habla de fantasía, de coches caros, drogas, pobreza, sin haberlo vivido. Yo he visto a vecinos míos que tenían que andar descalzos y he estado metido en situaciones que no son agradables. Por desgracia la vida a veces te lleva a eso, pero a base de palos también a prendes a tomarte la vida de otra manera. Quería hacer una canción de trap puro para explicar de dónde vengo antes de pasar a lo siguiente. ¡Se vienen cosas grandes!».

Mira «Gitano Nigga» de Josele Junior aquí abajo: