Escucha “Baby Benz” de Yung Lian, reggaetón lo-fi para llorar toda la tarde

Internet es un espacio vital para mi vida. Me paga la renta y me distrae de los quehaceres adultos de mi existencia. Sabemos que también es un lugar peligroso. Podemos perder tiempo que no tenemos o platicarle a personas que no debíamos. Pero hoy no es un día de esos. Hoy es un gran día. Hoy nos levantamos de la cama y nos cepillamos nuestra boca con gusto. Con mucha pasta dental. Nos miramos al espejito del baño y nos sentimos guapxs. Desayunamos proteínas y juguito de naranja recién exprimido. Saludamos a los vecinos, ayudamos a los ancianos a cruzar la calle. Pedimos permiso y damos las gracias. Damos like a la foto de nuestra ex pareja con su nuevo amor. Y sobre todo: usamos condón si tenemos suerte.

Por días como hoy es que tengo trabajo. Perdiendo tiempo en Internet encontré a una de mis joyas favoritas del 2019: Yung Lian. Quisiera hablar con este ser humano e invitarle una cerveza. Un porro. Algo que pueda pagar con mi maldito salario de mierda. El video es de las cosas más hermosas que he visto últimamente. El bailecito. La cara inmensamente triste. La barba. La ropa. Las imágenes perfectamente seleccionadas detrás de su cuerpo. El Arsenal. La letra. La cerveza Polar. Este tipo entiende el 2019 mejor que Roger Stone.

Lo más hermoso de que el reggaetón sea el género a usar cuando se quiere hacer música pop, es que poco a poco existirán personas como Yung Lian que destiñen toda la estética y la convierten en algo más sensible y hermoso. “Baby Benz” no tiene ni 1,000 views en YouTube y eso habla mucho más de nosotros que del bueno Yung Lian.

Checa arriba el hermoso video de “Baby Benz” y entiende un poco más tu futuro.

