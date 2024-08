Escucha “Bajo Cero” de Sky con J Balvin, Jhay Cortez y MadeinTYO

Por si no lo sabían el reggaetón domina el mundo y el rock está muerto. No es por nada y los haters lo pueden llorar. Está apoderándose de plazas como los Tonight Show en Estados Unidos y festivales en todo el mundo. Como dice J Balvin en uno de sus clásicos modernos, “los DJ’s no mienten, le gusta a mi gente, esto se fue mundial”.

Aparte de la responsabilidad que recae en el mismo artista, el éxito detrás de esas canciones que se te pegan a las neuronas y nadie te las saca es también de los productores y es el momento de reconocer esos nombres.

Videos by VICE

Uno de esos es Alejandro “Sky” Ramírez a quién seguramente habrán escuchado cuando Balvin dice “Sky, rompiendo el bajo”. El caso es que hoy, 18 de enero, lanzó la que sería su segunda canción luego de estrenar en junio de 2018 “Karma” junto a J Balvin y Ozuna. Aquí, diferente a figurar en los créditos como es costumbre, lo hace como artista. Claro, tiene la compañía de su compatriota colombiano Balvin––directo desde Medellín––, además de dos figuras de distintas latitudes como el reggaetonero boricua Jhay Cortez, y el trap star gringo MadeinTYO. El resultado de este junte del productor paisa, un trap sobre el cual se puede decir “eskere”, pero también se puede perrear.

La canción que parece lograr una mezcla en punto del trap latino y gringo. Viene además con un video en el cual Sky sale de corrido como el artífice de cada una de las situaciones en donde a veces lo acompaña Balvin, Cortez o TYO. Desde una fiesta al lado de mafiosos asiáticos; pasando por una comida rápida en un restaurante, hasta esperar en medio de la nieve son los momentos en los cuales el productor nos sumerge en su universo propio.

Sky se acabó de soltar. Si te gusta el perreo como a nosotros, “baby no te me hagas” y disfruta de este viernes perreando con el hit propio del productor paisa “Bajo Cero”. Estés en el desierto más caliente, o en el invierno más helado, arriba te lo dejamos. De nada.

Sigue a Noisey en Facebook.