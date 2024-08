Escucha «Blue Girl», otro tema extraído del ‘Dear Tommy’ de los Chromatics

El sitio de la disquera de Portland Italian’s Do It Better, a la que pertenece la banda Chromatics, tiene un tracklist actualizado para Dear Tommy, su misterioso y muy esperado quinto álbum. El disco estará disponible en otoño, y supuestamente incluirá dos canciones inéditas, «Fresh Blood» y «Endless Sleep», así como los sencillos que ya fueron lanzados «Black Walls» y «Shadow«. Esta mañana se sumó otra canción a esa lista: «Blue Girl», disponible en todas las plataformas digitales.

La canción es gris y tan melancólica como podría esperarse de cualquier tema con la voz de Ruth Radelet y los sintetizadores de Johnny Jewel. La voz de Ruth se escurre sin tapujos mientras canta «Blue girl / There’s nothing wrong / There’s somewhere I know we belong / But it’s not this town», acompañada de esos guitarrazos distorsionados.

El sitio de Italian’s Do It Better está utilizando el mismo arte que los Chromatics usaron hace cuatro años para promocionar su disco del 2012. Dada la cantidad de tiempo que ya pasó, parece una buena estrategia.

Escucha «Blue Girl» (y sus cuatro remixes) abajo.

