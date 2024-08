Escucha ‘Chamito Maraña’ de Jack Russell y levanta las manos

La identidad y conceptualización de la propuesta de cualquier artista es la carta de presentación y manifiesto más importante que puede dar. Sin esto, la obra tiene la gran probabilidad de no perdurar en el tiempo y quedar ahogada en el mar del olvido. La música nos entra por los ojos más que nunca y de a ratos parece más importante tener muchos seguidores, ropa bien guapa, y miles de likes que hacer una canción decente.

Los seres humanos tenemos un interés y morbo gigante en saber quién es la persona que está detrás de las melodías casi al mismo nivel de si la calidad de la obra es importante o no. Jack Russell va contra la marea y censura su cara con pequeños pixeles en cada video que aparece cantando, tomando una soda de naranja o bailando con niños del sur de Alabama que tienen más flow que todos los blanquitos del planeta Tierra juntos. «Quiero separar el sonido de mi imagen, ya que a mi parecer no deberían tener nada que ver. La música se ha vuelto muy visual y eso no hace sentido alguno», nos dijo Jack mediante mensajitos de whatsapp.

En el visual de «Chamito Maraña», quinto sencillo de Sur, álbum debut que estrena el verano de este año, Jack camina la parte más turística de las calles de New Orleans y el barrio Magnolia, mejor conocido por ser la cuna del famoso sello Cash Money Records. «Viví 11 años en Alabama, y la ciudad grande más cercana era New Orleans, que está a una hora en auto, ahí me la pasé todos esos años. Sur está ligado a mi esencia venezolana ligada a la cultura sureña de Estados Unidos, que fue donde crecí», concluyó Jack con un emoticon de fuego.

La canción te hace mover la cabeza, alzar las manos y mover la espalda de una manera bastante rara. Si no sabes bailar no te preocupes, mírate al espejo y practica con «Chamito Maraña».

