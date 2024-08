Escucha ‘DAYTONA’, el nuevo álbum de Pusha-T, producido por Kanye West

Finalmente, Pusha-T lanzó su nuevo álbum DAYTONA, producido por Kanye West. Este es el segundo álbum solista de King Push y la continuación de My Name Is My Name de 2015. DAYTONA está conformado por 7 cortes, incluido el de Kanye, «What Would Meek Do?», y la colaboración con Rick Ross «Hard Piano». El arte para la portada de DAYTONA es una foto sensacionalista del baño de Whitney Houston –West pagó USD $ 85,000 (AUD $ 112,000) por los derechos, según Push.

DAYTONA se anunció por primera vez en la cuenta de Twitter de West y será el primero de cinco nuevos álbumes en GOOD Music: el release de Kanye que está programado para el 1 de junio, un álbum producido por Kanye y Kid Cudi el 8 de junio, el disco de Teyana Taylor el 22 de junio, y lo nuevo de Nas el 15 de junio. Recientemente Push dio una entrevista en el programa de Angie Martinez en Power 105.1.

