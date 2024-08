Escucha y descarga el compilado ‘High and Low Vol. 3’ del sello mexicano Lowers

Una vez más, el colectivo y sello mexicano Lowers regresa con una nueva entrega de su serie compilatoria High and Low.

El tercer volumen de su saga sónica llega casi un año después de su segundo asalto, esta vez arremetiendo con 27 cortes repletos de experimentación cortante, melodías disruptivas y, sobre todo, mucho pero mucho bass. High and Low Vol. 3 refleja la madurez del infame grupo de amigos de Ciudad Juárez en varios aspectos, no solo en la siempre bien pensada curaduría de sus compilados, sino en la valiosa capacidad de transformar las vicisitudes de uno de los ambientes más hostiles de Latinoamérica en un verdadero epicentro de la electrónica de avanzada.

Videos by VICE

“Buena parte de los mejores productores de música electrónica que actualmente podemos escuchar en México, han formado parte de este equipo o colaborado con ellos”, contaba Erika Arroyo hace algunos meses. Uno de esos productores, Siete Catorce, resalta en ellos la honestidad de querer trabajar por la música sin ninguna pretensión de por medio: “Es como si todos los demás estuvieran buscando validación o el “lograrlo” en la escena, en cambio ellos están felices de simplemente compartir su viaje”, le comentó a los colegas de Remezcla hace tan solo un par de días.

El espíritu fronterizo y barriobajero de Lowers, con algo de osadía lo digo, nos muestra la cara real de la música electrónica DIY en el continente. Si muchos de nosotros todavía no logramos olvidar las gemas de bass que sellos como Night Slugs y Fade To Mind nos regalaron al comenzar la década, este High and Low Vol. 3 seguro será el punto de partida de una de las camadas de productores más visionarios en la historia reciente de LATAM.

Puedes escuchar y descargar el High and Low Vol. 3 de Lowers tanto en bandcamp como en el siguiente link de SoundCloud:

Conéctate con Noisey en Instagram.