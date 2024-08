Escucha dos alucinantes temas del nuevo álbum de Flying Lotus

El último disco de Flying Lotus fue You’re Dead del 2014. Y si bien ha producido música para actos como Thundercat, Mac Miller y Kendrick Lamar, además de dirigir la película de terror polarizante Kuso, ha sido una época relativamente tranquila para el artista nacido como Steven Ellison. Pero a principios de este mes, Ellison anunció su próximo sexto álbum Flamagra, a estrenarse el 24 de mayo a través de Warp, y fue un regreso súper bienvenido.

El primer sencillo que dio a conocer “Fire Is Coming”, es siniestro y alucinante, y cuenta con la asistencia de David Lynch. Las dos nuevas canciones de su próximo LP son más accesibles, pero igual de efectivas. “Spontaneous”, con Little Dragon y “Takashi”, ambas cayeron esta mañana en plataformas digitales y se basan más en el groove que en los paisajes sonoros de la primera. Llegando a los dos minutos, “Spontaneous” es un jam cortito pero dulce bañado en la voz de Yukimi Nagano de Little Dragon. “Takashi”, por otro lado, se extiende a lo largo de seis minutos para entregar una joya instrumental de sintes para el boogie. Teniendo en cuenta que Flamagra serán 27 tracks, todos presumiblemente llenos de sorpresas, dado los singles hasta el momento, podría terminar siendo el mejor Flying Lotus hasta el momento. Escucha abajo.

