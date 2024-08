Escucha DRWTSN32.exe, la nueva e infecciosa mixtape de Pedro LaDroga

Si nos pidiesen que utilizásemos solo un adjetivo para describir a Pedrito LaDroga, se nos podrían ocurrir mil, pero con el que seguro que acertaríamos de pleno sería describiéndole como “genuino”.

Pocos artistas de la música urbana en español pueden presumir de haberse mantenido tan absolutamente impermeables a las tendencias reinantes y aún así seguir siendo considerados en todo momento unos adelantados a su época.

Lo que el sevillano hacía en 2010 aún puede seguir escuchándose sin haber perdido un ápice de frescura y a día de hoy sigue teniendo exactamente el mismo sentido que hace 8 años. Por esta razón, a nadie le debería sorprender como en pleno 2018 la cabeza visible del colectivo LaDrogaLab, estrena este “Drwtsn32.exe” (haciendo homenaje al famoso virus de Windows de mediados de los 00’) intercalando temas actuales con otros ideados casi hace una década.

Vamos a estrenar y escuchar por primera vez esta tape con él.

Foto por Paula Casado

NOISEY: Venga jipi, sin vaselina, vamos a por el primer tema.

1) «Repítemelo (Gran Poder)» prod. Rubio Druida

Este tema sirve de intro, ¿no?. Me suena algo crudo, directo pero no de hace demasiado tiempo…

Pedro LaDroga: Este tema lo grabé en 2015 con Dheformer, aunque él nunca llegó a grabarse su trozo —encima se le jodió el ordenador y lo perdió, pero a mí como me flipaba tanto este tema lo he regrabado, no lo podía dejar perdido por el espacio.

2) «KEMELASUDA»

LOL, screw and chopped, ¡eso ya no se lleva, eh!

Ehhhh, screwed and chopped fo life, RIP DJ Screw. Siempre me ha flipado el rollo de Memphis, y en España de los que siempre lo hemos llevado hemos sido nosotros… pues para no perder esa esencia, tío. Este tema es de 2016. Tuve unas movidas con las bases, las tuve que rehacer y noséqué. En la intro tiene un sample que no me acuerdo si es de Akira o de Tetsuo the Iron Man, pero igualmente representa… Más máquina que humano.

3) «Hijo del Prozac (2010)»

¿Cuántas canciones tendrás dedicadas al Prozac? Cómo te flipa esa mierda . Ufff, cómo mola esta intro. Como siempre usando full de sonidos arcaicos de Windows… ¿Puede ser que me recuerde a algún videojuego?

Durante la tape hay todo el rato sonidos de Windows, porque como la tape se llama DRWTSN32 —que es un virus to’ pesao’ del XP— pues le hago el entorno del virus a todo el trabajo.

Tampoco es que me guste tanto el Prozac, lo que pasa es hubo una época en que lo tuve muy cerca, por huevos… El tema es de 2010. Iba para una tape después del “Hoodlovaz” y hace poco me lo encontré y lo regrabé. En esa época no llevaba autotune aunque nosotros ya tenemos temas con autotune en 2009 pero lo regrabé con él. Ah! Por cierto, no es de ningún videojuego, es producción mía.

Pues podría serlo perfectamente, ¡eh! Habla con los de NES a ver si te lo pillan.

4) «KITA KITA»

¡Wow! ¿Y este sample? Me suena a 2012, algo así como Manu Beats, MDE Click… ¡Bufff! Rap estricto esto, ¡eh! Dices “Skydrvg”, por lo que deduzco que esto es algún descarte de tu trabajo con Skyhook, ¿me equivoco?.

Este no es descarte de «Skydrvg«, pero en el trabajo sí que hay descartes de ese trabajo.

La base es del Lasio, de Sevilla, y también le metí yo cosillas. El tema es súper rap porque es de la época del “Hoodlovaz” y sabía que le flipaba a la peña. De hecho, este es uno de esos que tenía grabado en el ordenador de hace 5-6 años. El tema viene de una pista que tiene hasta fallos pero dije, bah, tiene toda la esencia de esa época y lo dejé así, del rollo la rapeada del año .

5) «Foll_Arte»

¡Uffff! ¡Cómo empieza esto! ¡Vaya hit! Me encanta, ¡vaya banger! Pitcheo repentino totalmente inesperado… ¡Clip ya de esto!

Esto es rollo Three 6 Mafia, todo el rollo ese Memphis, pero encima sonando mal. Esta instrumental es del Nerbi (LaDrogaLab) de 2015, que encima perdió el proyecto… Me lo tuve que hacer con el mp3, tú no sabes la de capas de ecualización que tiene esa base para que suene así. Me reflipa, de hecho siempre le he querido hacer un clip la verdad, el arte de follarte (Foll_Arte). En verdad es una palabra maravillosa, porque tiene dentro el “arte”… me parece maravilloso que nadie le haya rendido culto a eso.

6) «Me creo importante (clickeame)»

¡A ver…! Esto me suena a la época “Hoodlovaz” o incluso más del del “Nospheratv” del “Cheap Tunes”, de esa época por la forma en que tiras las barras.

Pues este sí que es un descarte del “Skydrvg”. La base era rollo g-funk de Skyhook pero como nunca la terminó le dije a Losen de Spaced Out Family que le hiciera un remix. Me flipaba ese cacho porque como has dicho suena al “Hoodlovaz”.

La historia esa es real, eso pasó en Sevilla, una vez le dimos un palo al chiringuito del polideportivo de mi barrio que tenía un conducto de ventilación abierto y yo, que soy todo mínimo, canijo, cabía por cualquier lado, pero fue un desastre. Había casi nada de dinero en la caja registradora y un montón de chucherías y ya que estábamos ahí, ¿Qué íbamos a hacer? Pues aprovechamos para llevarnos un viaje con un montón de bolsas de chucherías, esos días nos hartamos de comer chuches y cuando dimos cuenta, estaba todo caducado pero bueno… Algo era algo.

7) «No puede ser (Pedrolores de Head)» (Freestyle)

Me flipa el loop de cuerda. La canción muy de hangover ¿no? De domingueo…

Totalmente tío. Era una época en la que estaba improvisando todo el rato y si me salía una línea guapilla, pues me la quería hacer por huevos. Este día supongo que estaría como has dicho de hangover todo muerto y me la hice de freestyle. La base es de una chavala que se la robé por el soundcloud como una perra vieja que soy, de 2016 es, por esa época estaba muy fuerte en el tema de la improvisación.

8) «Mi ganga preciosa»

¡Uhhh! Esto me suena a “Skydrvg”. Muy guapa esta también eh! Me llama la atención que en tu rollo parece que pase desapercibida tu capacidad de fluir sobre la instrumental y la verdad es que eres de lejos de los mejores en eso. Parece que luce más el flow en la gente que hace un rap más estándar y más estricto pero a la que te fijas mínimamente, te das cuenta que se te rebosa el flow de los bolsillos.

Si que me doy cuenta que pasa desapercibido para la gente. Yo me fijo mucho en eso, quien sabe, quien puede y quien tiene el rollo para hacerlo… Es que hay mucha gente que te das cuenta que rapean como poniendo cuadraditos en el Ableton.

Y tienes razón en lo primero, este es otro descarte del “Skydrvg” en esta ocasión del II (Vía Digital).

9) «NOVAKABA» (Freestyle)

A ver con esto… Suena oscurillo, pero también con la esencia a Memphis. Instrumental abajo… Barreo muy serio. Vamos un show off total del skills delante del micro, eres carne de un “Fire On The Booth”.

Esto también es de 2015, otro freestyle. En verdad es que me flipaba mucho hacer esto, coger una frase sencilla pero con todo el rollazo y desarrollarla hasta el máximo. Está enfocado al flow por eso mismo, porque al no estar escrito…

De hecho, esto es una putada porque he puesto en el disco que la base es de un chaval y cuando se la he enseñado me ha dicho: “Illo!!! Esa base no es mía! De hecho aún no sé de quien es, a ver si lo descubrimos… Liándola como siempre!

10) «No paro (Tol dia)»

Vamos con esta. Uhhhmm, me gustan estos pads y el fondo de este beat. “La vida es un bucle, no te das cuenta”. Esta no sé de que época es pero podría ser de mañana perfectamente.

Este es de 2016, otro descarte del “Skydrvg II”. Lo de “La vida es un bucle, no te das cuenta” viene de un morao de setas. Yo había probado las setas 2 o 3 veces pero nunca había comido mucho y nunca había alucinado nada, pero una vez que las quise probar en serio, me pegué un poco la abusada y pffff, la verdad es que lo sufrí, no quiero volver a ver la setas ni en pintura, no entiendo como a la peña le gusta tanto eso. Yo que soy un paranoico… Imagínate el día y medio que pasé. Me creía ya que me había pasado la vida, me decía “ahora lo entiendo todo, la vida es el tiempo que esperas mientras haces lo que quieres”. El típico mañaneo en el autobús mientras vas viendo a toda la peña y tú flipando, comiéndote la cabeza sobre en lo que estarán pensando… Bueno, cositas del morao ya sabes.

!No a las setas, chavales!

11) «Acostumbrao a sufrir» (Lost Remix)

Venga, vamos con la última a ver. Hombre!!! Esto es la intro de “Ke Kiere Asé”. Esta canción ya la conozco ¿no?, esto ya existe, es un remix de algo tuyo choppeado, ¿no?. Me encanta la frase de “no pienso en el futuro, que el futuro piense en mí”. La verdad es que me cuesta mucho fijarme en las letras pero esta es muy buena.

Pedro LaDroga: Eres un cabrón lo has acertado todo, vaya! Esto es un remix del “Acostumbrado a Sufrir” del “Hxxdlovaz” que para la intro del “Ke Kiere Asé” lo choppeé y lo screweé. Como me lo han pedido mil millones de veces pues pensé en coger el proyecto y rehacerlo. Busqué el proyecto pero para variar cuando lo encontré, no había ni una pista y lo tuve que rehacer de nuevo y ya que estamos, pues lo hago un poco más putero y saco el tema que todos queríamos; la famosa intro del “Ke Kiere Asé” es un regalito para todos, hasta para mí, tenía ganas de escucharlo hasta yo.