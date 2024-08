Escucha el EP debut de Cuco: ‘Chiquito’

Maldición, Cuco. Parece que fue ayer cuando presentamos el primer sencillo del nuevo romántico de Loss Ángeles . Desde entonces, el niño prodigio y productor de 19 años es una bomba, de ser el favorito de Hawthrone hasta ser un ídolo del dream pop. La mezcla de géneros como el psico-pop, hip-hop y R&B, le han granjeado el apoyo de Kali Uchis, Kevin Abstract y Steve Lacy, por no mencionar a su club de fans, llamados «Cuco Puffs».

Nacido en Omar Banos, Cuco se ha mantenido activo tocando en festivales como Coachella y Ceremonia, con próximas fechas en Governor’s Ball, FYF y Lollapalooza. En medio de todo este ajetreo, el productor ha encontrado tiempo para escribir y mezclar su EP debut, Chiquito, el que desde hace unos días está en todas las plataformas de streaming,

Videos by VICE

Los seis tracks parecen flotar a través de los movimientos del amor veraniego (prepárense para las «vacaciones de verano», escucharán cada track en todas las fiestas de los próximos meses). Es estético por todas partes, pasando de los ritmos más contemplativos de «Lucy (ft. J-Kwe $ t)», a los caprichos amorosos de «Sunnyside», hasta el trap pegajoso de «CR-V» que podría ser el mejor jam desde que Beck nos mostró su Hyundai en Debra («I look like a mom / in my CR-V / Flexin on your friends / in my CR-V«).

Escucha el EP Chiquito de Cuco y mira las fechas de sus próximas presentaciones a continuación:

https://soundcloud.com/trappedindeathstar/sets/spring-release/s-AOfWE

5 / 5-6 – Pomona, CA @ The Glass House

5 / 26-27 – Cleveland Square Park, TX @ Festival de Música de Neon Desert

6 / 1-3 – Randall’s Island, NY @ Governors Ball

7 / 21-22 – Exposition Park, LA @ FYF Fest

8 / 2-5 – Grand Park, Chicago @ Lollapalooza

8 / 3-5 – Parc Jean-Drapeau, Montreal @ Osheaga Festival

8/10 – Los Angeles, CA @ The Shrine

8 / 10-12 – Golden Gate Park, SF @ Outside Lands

9/18 – Londres, Reino Unido @ Asamblea de Camden

Andrea Domanick es la editora de la costa oeste de Noisey. Síguela en Twitter .



Este artículo apareció originalmente en Noisey US.