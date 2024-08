Escucha el nuevo álbum de Kanye West, ‘Ye’

Kanye West lanzó su largamente esperado octavo álbum de estudio Ye, después del The Life of Pablo hace dos años. El álbum fue lanzado a la medianoche del 1 de junio después de ser anunciado por Kanye a través de una serie de tweets en abril. El lanzamiento del álbum ha sido un asunto típicamente Kanye, con varios anuncios y comienzos falsos. En un momento dado, Kanye dijo que quería poner la imagen del cirujano de su difunta madre, Donda, en la portada del álbum; terminó con una foto que grabó en su iPhone.



Escúchalo abajo:

Ye es el segundo en una serie de lanzamientos de G.O.O.D. Music para este año. La semana pasada, PUSHA-T lanzó DAYTONA producido por completo por Kanye; en las próximas semanas, (al parecer) escucharemos álbumes de Teyana Taylor y Nas, así como un álbum colaborativo de Kanye y Kid Cudi. Antes del álbum, Kanye soltó un trolleo en forma de canción «Lift Yourself» así como la colabo con T.I., «Ye vs the People«.

