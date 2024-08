Escucha el nuevo disco de A$AP Rocky ‘TESTING’, con colabos de Frank Ocean, FKA Twigs y más

El nuevo álbum de A$AP Rocky TESTING, finalmente está aquí. Parece que hemos esperado un rato (y no tanto, At Long Last A$AP salió exactamente hace tres años mañana, y TESTING lo anunció como en enero), pero bueno, como sea el tercer álbum de estudio de Rocky finalmente es una realidad en el mundo. Quince temas, de los cuales ya habíamos escuchado «A$AP Forever», con su sample de Moby y «Distorted Records», ambas tocadas en el show de Jimmy Fallon a principios de año. El álbum también incluye colaboraciones con Frank Ocean (en «Purity», que samplea a Lauryn Hill), FKA Twigs, Skepta, Playboi Carti, Kid Cudi, Dev Hynes y French Montana. Escucha el disco completo abajo:

https://open.spotify.com/embed/album/3MATDdrpHmQCmuOcozZjDa

En la antesala a TESTING, Rocky estuvo en una como pieza de performance transmitida en vivo en Sotheby’s, donde reveló el arte del álbum, y realizó una entrevista con Complex donde discutió TESTING, el arte y las colaboraciones. Después de haber sacado el disco, Rocky actuará en una serie de festivales europeos y luego en Australia.

Videos by VICE

Sigue a Noisey en Facebook.