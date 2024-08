Escucha el nuevo disco de Gera MXM, ‘Los Niños Grandes No Juegan’

Gera MXM es uno de los raperos clave en el panorama actual del género en México, un MC joven que dialoga con las calles y con las instrumentales como si ambas fueran extensiones de lo mismo. Parte del peso específico que tiene su nombre es que es un artista prolífico, concentrado en hacer música que realmente refleje su persona, y que resuene con un público cada vez más masivo. Además, a diferencia de otros artistas de su edad, Gera es fiel a un sonido boom bap que pone de manifiesto su amor por un sonido con el cual crecieron él y millones de personas. Si has seguido su carrera desde algunos años, uno de sus rasgos distintivos es la seriedad en aproximación a la música, tanto en su ética de trabajo como en su tono como rapper y persona pública.

Después de su último disco No me maten antes de hoy que salió hace un par de años, Gera estrenó este domingo 30 de julio su última placa, Los Niños Grandes No Juegan, 19 temas donde la cosa va de boom bap neoyorquino a temas relajados con influencia de G Funk, e incluso temas con una vocación más comercial, tanto en coros pegadizos con sabor latino como «Líbranos del Mal», como en rolitas de beats líquidos y raps en doble tempo como en «Parece que fue ayer». Hay algunos temas donde el sonido de fiesta gorda toma una distancia de la producción anterior de Gera, como las mencionadas o «Estoy Buscando Mi Momento».

Este disco, a diferencia de otros que había hecho Gera, y de la gran mayoría de los discos que se hacen en el rap de México, fue realizado en su conjunto por el mismo equipo de producción, los Pájaros Cumbia. Y sobre todo, Gera tuvo el tino de volar a Guadalajara a dos de los mejores beatmakers de la Ciudad de México para formar parte de este equipo y generar la identidad sonora del disco: Roy Güemes y Pech Beat Fuentes. Este sonido homogéneo que se nota en los detalles y en la calidad del audio, además del hecho de haber grabado todo en un mismo periodo de tiempo y en el mismo espacio controlado, hacen que la oferta de Los Niños Grandes No Juegan sea mucho más completa y su apuesta más arriesgada.

Los Niños Grandes No Juegan tiene colabos chidas, como la de Daniela Calvario o la de Akapellah, además de sospechosos comunes en el contexto de Gera y su sello, JB Entertainment: Bipo Montana, Teaam Revolver, Jay Romero e Hispana; también cuenta con el reglamentario track con Charles Ans, y otro con Zimple y Smoky, otro con Nuco y otro con Mar Abreu.

Un disco que se siente como la madurez en la visión de Gera, con su fórmula perfeccionada en todos los puntos. Los temas son similares a los que ha tocado en otros discos, pero ya no habla desde la urgencia sino desde la reflexión. A diferencia de otras entregas, en esta no tiene nada que demostrar: va por deporte y con dos de azúcar.

Escucha completo el nuevo disco de Gera. Puedes comprar una copia física aquí. Y también mira sus dos últimos videos «Culpable soy yo» y «La guapa del baile» que acompañaron el lanzamiento del disco. Triple 4 es la línea.

