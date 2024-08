Escucha el nuevo disco de Solange, ‘When I Get Home’

Los rumores sobre el nuevo álbum de Solange comenzaron a rondar desde la semana pasada, pero hoy terminó la espera: acaba de lanzar un disco de 19 temas llamado When I Get Home. Solange ha hablado sobre el álbum en entrevistas como si fuera algo inminente, al menos desde una charla con Billboard hace casi exactamente un año. Con base en algunas presentaciones en festivales, los fans asumieron que la música nueva vendría para la primavera, y ahora, después de un par de días de teasers y la aparición de cuentas en redes sociales prácticamente inactivas, finalmente está aquí. Gracias Dios.

El jueves por la tarde, Solange compartió lo que resultó ser el tracklist del disco. Como esta, las tracklists en las plataformas de streaming tampoco ofrecen los créditos completos de quién estuvo involucrado en la creación del disco. Pero dado el maravilloso trabajo que fue A Seat at the Table, no sería un shock que hubiera algunas sorpresas en el disco. Escúchalo en su totalidad a continuación.

Videos by VICE

Conéctate con Noisey en Instagram.