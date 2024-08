Escucha el nuevo disco de The War On Drugs y viaja por carretera en tu mente

El colectivo cósmico de country folk y americana originario de Philadelphia, The War On Drugs estuvo preparando buena parte del año el lanzamiento A Deeper Understanding, su cuarto álbum de estudio y el que sigue después de Lost In The Dream, que muchos consideraron el disco del 2014. El combo liderado por Adam Granduciel soltó algunas rolas aquí y allá a manera de antesala, y un video en blanco y negro para uno de esos temas, «Pain». Ahora, la banda ha decidido transmitir toda la cosa temprano en su sitio web oficial.

El álbum es una excelente banda sonora para un largo viaje en automóvil o autobús a través de grandes extensiones de tierra, con paisajes que sólo van hacia delante. Sus texturas como en capas son expansivas y el disco es bastante largo (66 minutos). El único problema que tiene este disco es que salió a finales de agosto, así que tal vez no dé chance de que nos vayamos a las grandes aventuras del verano con este increíble soundtrack, pero sin duda en la gran ciudad y unos audífonos, también puede ser el paisaje correcto para experimentar estas llegadoras canciones que dejan claro que el rock no está muerto. Se vale fumar del bong.

