Escucha el nuevo podcast de Helena Hauff para Phormix

No es ningún secreto que somos fans de Helena Hauff y de sus experimentos de acid techno densos y sucios. El año pasado, la productora alemana sacó su álbum debut Discrete Desires a través del sello de Actress, Werkdiscs y Ninja Tune, quienes encontraron en ella la exploración de influencias EBM, industrial, acid house y techno. Recientemente también lanzó su propio sello, Return To Disorder, el cual cuenta con la banda psy-rock de Leicester, Children Of Leir, como su primera entrega.



Su enfoque al pinchar es igualmente ecléctico y agresivo, y puedes obtener una pequeña degustación en su nuevo podcast para la plataforma griega Phormix, el cual conforma la 40ª edición de la serie. Sin mucho esfuerzo, se desvía de los sonidos industriales e ingresa en el noisy, lo-fi techno, empujando contra las limitaciones de la música de baile, mientras incluye tracks de Lory D, Umwelt y varios más.

Videos by VICE

Tracklist

Lory D – Sickness

Datasmok – Untitled

Le Chocolat Noir – Just A Little Bit More

Blind Vision – D.D.F.

Die Form – Fear Of The Bloody Night (IBM Industrial Strength Dub)

An-i – Convo

Ultradyne – More Like You (MDK Therapy)

Cleaner Wave – Episode 7

Privacy – Query C

Umwelt – Destruction Liberatrice

Klankman – Draaikolk

Gesloten Cirkel – Zombiemachine Acid

Boneless One ‎- Untitled

Privacy – Apex Predator

Qnete ‎- Grey City Anthem

***

Benjamin Boles está en Twitter.