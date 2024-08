Escucha el nuevo proyecto de Jaden Smith, ‘SYRE: The Electric Album’

El filósofo más importante del siglo XXI, hombre de mil pensamientos, con reflexiones como Bruce Lee tenía movimientos, está celebrando su cumpleaños número veinte y para hacerlo estrenó el proyecto de cinco temas Syre The Electric Album. El profeta de los ídolos falsos y las selfies por drone, estrenó los cinco temas a principios de esta semana en el nuevo servicio de televisión por Instagram, y cada video era una sutil y elegante sinfonía de colores de esos agradables que necesitan los millennials para poder respirar normalmente.

Jaden había dicho hace como un mes que no es disco de rap y, en efecto, se escucha cantando en los tracks y también habló con The Fader cuando estrenó el video de “Ghost” sobre la influencia de Jay-Z en su manufactura: “Decidí hablar con Hov y me dijo que creía que el álbum estaba cool, me dijo que a medida que creciera, espaciaría más mis versos y podría decir más con menos”. Dale play abajo.

Videos by VICE

Conéctate con Noisey en Instagram.