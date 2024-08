Escucha el nuevo sencillo de Belle & Sebastian

Hace unos meses Belle and Sebastian regresó con su primera canción nueva en dos años, «We Were Beautiful«, un tema upbeat con letra nostálgica. Además de eso, el sexteto pop tuvo actuaciones aplaudidas en los festis Outside Lands en San Francisco y Panorama en Nueva York, con lo que su verano quedó salvaguardado para todos sus fans alrededor del mundo. Hoy los paladines del indie pop continuaron con el siguiente paso en su saga multipremiada, anunciando nueva música y estrenando su nuevo sencillo.

El sexteto lanzará tres EPs con cinco canciones cada uno, todos bajo el título colectivo de How To Solve Our Human Problemas. Los lanzamientos estarán separados con un mes de diferencia: el 8 de diciembre, 19 de enero y 16 de febrero, respectivamente. También lanzarán una caja de vinilos de 12 pulgadas y un CD de recopilación para el 16 de febrero, reuniendo la totalidad del material nuevo.

Según un comunicado de prensa, How To Solve Our Human Problems es, al menos en parte, una manera de confrontar la negatividad que impera en el mundo con sentimientos positivos, suaves y melodiosos. «Es muy fácil levantarse y condenar a tal político o tal acto. Pero ahora tengo esta idea de que la ira es siempre mala», dijo el líder de la banda Stuart Murdoch. «Entonces, ¿cómo respondes a lo que está pasando en el mundo? Lo que sucede siempre ha sucedido. Siempre ha habido motivos para estar enojado. Así que consideremos la posibilidad de no estarlo».



«We Were Beautiful» es el sencillo principal de todo el proyecto y aparece en el primer volumen de How To Solve Our Human Problems. Pero la banda acaba de compartir el sencillo correspondiente a la segunda parte de la trilogía, el cual se llama «I’ll Be Your Pilot» y puedes escuchar abajo. Checa el tracklist y el arte de portada para cada uno de los tres EPs, después de escuchar el nuevo sencillo «I’ll Be Your Pilot».



Tracklist y arte de portada de la primera parte de How to Solve Our Human Problems:

1. Sweet Dew Lee

2. We Were Beautiful

3. Fickle Season

4. The Girl Doesn’t Get It

5. Everything Is Now

Tracklist y arte de portada de la segunda parte de How to Solve Our Human Problems:

1. Show Me the Sun

2. Same Star

3. I’ll Be Your Pilot

4. Cornflakes

5. A Plague on All Other Boys

Tracklist y arte de portada de la tercera parte de How to Solve Our Human Problems:

1. Poor Boy

2. Everything Is Now (Part Two)

3. Too Many Tears

4. There Is an Everlasting Song

5. Best Friend

