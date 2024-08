Escucha el nuevo sencillo de Death Cab For Cutie con un sample de Yoko-Ono

Death Cab For Cutie vuelve con otro sencillo, el primero desde el Kintsugi de 2015. Al igual que muchas cosas actuales de Death Cab, «Gold Rush», el nuevo sencillo, no hace exactamente el mejor uso de los talentos de la banda. Es una canción más bien normal, que puede sonar perfectamente bien en el soundtrack de alguna serie de Netflix, y pues está bien, pero, ¿sonaría bien en, digamos, The OC, el programa de televisión más asociado con Death Cab? No. Ahora, tampoco es un track horrible; tiene su ‘vibe’, como dicen los c h i a v o s de ahora, aunque siempre habrá algo reconfortante en la voz de Ben Gibbard. Esta canción jamás habría inspirado a Seth Cohen, pero quizás esto también esté bien. Tal vez a ti sí te inspire. Escúchala abajo:

https://open.spotify.com/embed/track/4rX47mBU230P9Egkd1ICnN

«Gold Rush» es el primer sencillo de Thank You For Today, el noveno disco de Death Cab For Cutie, y el segundo sin su fundador Chris Walla. El álbum saldrá el 17 de agosto en Warner Music. «Gold Rush» también tiene un sampleo de «Mind Train» de Yoko Ono, un tema de 17 minutos que forma parte de Fly, álbum producido por John Lennon en 1971. Escucha «Mind Train»:

