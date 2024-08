Escucha el nuevo tema de Lng/SHT, «ROMCOM»

El rapero favorito de tu rockero favorito y uno de los nombres clave para entender el jabonoso entramado de la música independiente en México en los últimos años, está de regreso con nueva música. El originario de Cancún anunció un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional en CDMX a la par que dio a conocer «ROMCOM», una colaboración con Diego Puerta alias Dromedarios Mágicos en el coro, tema que también funciona como sencillo para su nuevo álbum de lados B, BB Sides, con temas que van del 2012 a la fecha, muchos ya conocidos y que estrena en diciembre.

Después de otro año de vivir de gira y en festivales, recorriendo más rincones del país de los que alguna vez conocerán tú y tus amigos raperos underground juntos, Lng/Sht termina otra etapa exitosa en su carrera con el tema y su toquín en uno de los venues más prestigiosos del país. «ROMCOM» es, como él mismo dice al principio «otra canción de amor». Pero mejor que él mismo nos cuente todo sobre la nueva rola, el disco y el concierto. Escucha el tema abajo y luego lee la breve entrevista que le hicimos para acompañar su lanzamiento.

Videos by VICE

Noisey: Bajita la mano, el amor y las relaciones de pareja es uno de los temas más tocados en tu música, ¿a qué se debe? ¿Cómo ves esa relación?

Lng/SHT: No creo que sea algo taaaan característico de mi situación, desde que alguien decidió acompañar de palabras la música el amor y el desamor han sido los temas mas recurrentes y explotados. En mi caso yo escribo de lo que vivo, ese siempre ha sido el punto de partida del proyecto. Y qué te digo, ahora estoy en una relación bastante estable, situación en la que nunca antes había estado. Las relaciones buenas y malas siempre sacan lo mejor y peor de uno y siempre dan de qué hablar cuando eres honesto.

Háblanos un poco de tu nueva canción en general: cómo surgió, qué significa, etc.

Justo trata de hechos suscitados a finales del 2013, principios del 2014. Para todo esto, el disco que estoy por sacar es de lados B y ésta es una canción que escribí a principios del 2014 pero por alguna razón sentí que no quedaba ni en Youth ni en Les juro que sí llego. En fin, salí un tiempo con una chica que me gustaba mucho y creo que nos complementábamos muy bien respecto a gustos y pasatiempos y al final no me peló y terminó saliendo con un conocido cuya personalidad englobaba atinadamente todo lo que ella me dio a entender NO buscaba en una relación. Así que, obvio me ardí y como habían demasiados amigos de por medio, cuando quise alejarme de ellos seguía encontrándomelos por todos lados. Por más que quieras ser el wey maduro que puede entender que no le gustas a quien te gusta, está bien chafa seguir encontrándote con esa persona. ROMCOM significa romantic comedy y como soy muy fan de los chickflicks y las comedias románticas, quise atacar el tema con el humor que grandes como Kevin Smith o Judd Apatow me inculcaron.

¿Como va el proceso de grabación de tu nuevo material? Háblanos de fechas concretas de lanzamiento también y demás datos duros: cuántas rolas son, cómo se llama, quién colabora, dónde lo hiciste, etc.

Se llama BB Sides creo. Son canciones viejas, algunas datan del 2012 y otras fueron terminadas este año pero sobre ideas viejas. Al menos la mitad ya han sido publicadas. Como el nombre lo dice: es un disco de lados B, muchas colaboraciones que no se usaron para nada y que no es momento ni lugar de revelar. Todavía creo en los LPs y no en soltar sencillos a lo loco como se acostumbra en esta época de Spotifys y YouTubes. Entonces, si hago una canción y siento que no va con el giro del disco, me rehuso a incluirla por lo que se me van quedando acumuladas en el disco duro. Ahorita estoy trabajando en el próximo LP y como aún le falta bastante y tengo año y medio desde que lancé Les juro que sí llego, sentí que era un buen momento para lanzar este compilado y comprarme tiempo para seguir de gira. El siguiente sencillo sale en noviembre y liberamos el disco entero en diciembre en todas las plataformas y a descarga gratis y demás. Por un lado, son canciones que me gustan y ya quiero que las oiga el público; por el otro, creo que estoy haciendo cosas más interesantes ahorita por lo que odio este disco. Pero ésas son inseguridades mías, no dejen que influya en sus puntos de vista.

¿Cómo ha cambiado tu vida de vivir en Cancún a vivir en CDMX y ser reconocido a nivel nacional?

La CDMX siempre tiene mil cosas sucediendo y por más que seas popular en tu línea de trabajo, para el resto de la gente eres un pelado más. Me gusta mucho eso. Me gusta el anonimato del que te recubre vivir en una ciudad tan poblada porque todos los que venimos de ciudades pequeñas sabemos que cualquier cosa que hagas, todos se van a enterar y todos están al pendiente, más para mal que bien, de lo que todos los demás están haciendo. Ahora bien, a mis treinta años siento que soy un adulto de cuarenta y tantos con dos hijos que odia salir de su casa. Mi próximo disco creo solo va a tratar de ver Netflix y comprar electrodomésticos con puntos en la tarjeta. Creo que disfruto tanto mi vida domestica porque rara vez estoy en la ciudad. Siempre digo «yo no vivo en México, sólo pago renta aquí».

¿Qué significa vivir tanto tiempo «on the road»?

Es difícil porque cortas relaciones con todo el mundo menos con la gente con la que estás de gira. Y muchas veces pasas tanto tiempo con esa gente que les pierdes la paciencia por mucho que los quieras. Ya después se dejan de ver un rato y los quieres mucho de nuevo. Cuando hablo con mi mamá por teléfono y me pregunta qué tal mi semana, nunca sé qué decirle. Igual tiene mucho que ver que llevo un par de años desde que dejé alcohol y drogas y por lo general las sustancias que alteran son el combustible para las buenas historias. Si voy a Zacatecas y subo el cerro de la bufa a nadie le interesa lo bonita que se veía la ciudad desde arriba. Es feo pero cierto. Esto puede sonar a queja pero no: vivir de lo que te gusta hacer es lo más afortunado que le puede pasar a un ser que vive dentro del capitalismo. También he desarrollado menor tolerancia por los espacios pequeños en trayectos largos de carretera.

¿Cómo están los planes para el resto del año?

El 2017 fue un año muy light. En 2016 hicimos casi 140 shows trabajando una ruta 95% DIY. En 2017 vamos a cerrar aproximadamente en los 60 shows, ya que cambiamos de manager y entramos al circuito de los festivales el cual, si te soy honesto, no es para nada mi favorito. Está increíble poder llegarle a un público nuevo, que nos paguen el fee completo y nos pongan acomodaciones mamonas, pero me divierto mucho más en los shows de 150-200 personas en bares donde la gente te está sudando encima y el escenario mide menos de un metro. Los escenarios de festival me dan una ansiedad de examen oral de licenciatura. Espero poder dominar ese miedo algún día. Mi plan para el 2018, aunque mi manager me diga que estoy pendejo y que no lo vamos a hacer, es tocar 200 shows; sorteado entre festivales, shows en bares y mucha gira internacional.

Algo más que quieras agregar.

El viernes 17 de Noviembre estaremos haciendo nuestro primer Lunario (que igual será nuestro último show del año en CDMX). Va a ser el show más grande que hayamos hecho en nuestra carrera, tanto por la audiencia esperada como por la duración y ambición del show. Mucha gente cree que nuestro show en el Vive Latino es lo más cabrón que hemos hecho y quizás lo sea y la meta de este es superarlo por un chingo. El precio del boleto es de $250, lo cual es mucho más de lo que la gente que nos sigue está acostumbrada a pagar, así que decidimos regalarles en físico nuestro disco nuevo: quien vaya podrá tenerlo en una versión de colección y escucharlo una semana antes que el resto del mundo, así que no siento que sea taaaaan mal deal. Es para todas las edades y me está matando de ansiedad.

Sigue a Noisey en Facebook.