Escucha el nuevo track que Damon Albarn hizo con músicos africanos

Damon Albarn es otro de esos juguetes a los que no se le acaban las pilas. El año pasado anduvo de gira y lanzó un nuevo disco con Gorillaz ––The Now Now––, mientras campechaneaba su tiempo con el súpeprgrupo del que forma parte, The Good, the Bad & the Queen, con quienes también lanzó otro material de larga duración.

2019 había empezado más tranquilito, pero los genios son genios porque no se les termina el genio, y el ídolo de Whitechapel ha regresado a entregar nueva música junto a otro de sus tantos proyectos alternos, Africa Express, colectivo con el que lleva un rato dedicado a la promoción y visibilización de músicos africanos.

MOLO es el nombre de un EP de cuatro tracks creado en colaboración entre distintos artistas “occidentales” ––británicos y estadounidenses, pues–– y africanos. El resultado es una entrega multicolor de diversas paletas donde predomina la electrónica sobre ritmos endémicos de la cuna de la humanidad. En esta ocasión, la participación de Albarn se redujo a “Xhosa”, el track que creó junto a Nick Zinner de los Yeah Yeah Yeahs, Moonchild Sanelly, Otim Alpha, Blue may, Georgia, BCUC y Blk Jks. En el resto del EP grabado en Johannesburgo, también aparecen nombres como Gruff Rhys, Ghetts o Mr. Jukes. Escúchalo a continuación.

