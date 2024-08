Escucha el temita cerdo de Tyler, the Creator para la nueva peli del Grinch

Incluso si tomamos en cuenta que, en la historia de la vida, los gringos son los amos de la basura, la cantidad tan grande de películas de mierda que han hecho sobre la navidad sigue siendo terrorífica y asombrosa. Y vaya, todas esas películas tiene soundtracks, y claro que la mayoría podrían usar una manita de gato. O sea, ¿tenemos que escuchar la versión 2018 de “Los peces en el río”? En el imaginario gringo “You’re a Mean One, Mr. Grinch”, compuesta originalmente en 1966, es una favorita de la tele y Tyler, The Creator se quiere colar a la lista de niños bien portados de Santa con su remix para la nueva adaptación de How The Grinch Stole Christmas.

Según Deadline, el rapero escribió una canción original, “I Am the Grinch”, e incluso recibió ayuda de Danny Elfman, quien compuso el score de la peli. Juntos dan un giro moderno a “You’re a Mean One”, convirtiendo la melodía furtiva en un caprichoso paseo apoyado por un coro de niños. Ya es hora de que un villano tan fácil de amar como Grinch tenga una canción para bailar. Por fecha límite, Pharrell Williams también se aprovecha para ser expresado como el narrador de la película, lo que debería ser interesante. ¿Se ve medio rara pero buena la peli? Mira un nuevo trailer abajo, donde usan la versión de Tyler y Elfman de este clásico musical.

