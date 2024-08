Escucha en exclusiva el suave EP debut de Tormenta

Tormenta es un dúo chileno formado por el productor Cristián Heyne y la artista visual Begoña Ortúzar, que está debutando con una propuesta de música pensada de cabo a rabo desde su origen. Un proyecto donde el pop y videoarte se unen para develar atmósferas de rara belleza.

Heyne ha sido uno de los productores relevantes del pop chileno, detrás del trabajo de artistas como Supernova, Glup, Javiera Mena o Gepe. Y Ortúzar, por su lado, imprime su firma no sólo en la composición y voces, sino en la dirección de cada uno de los clips del proyecto. En ellos, mantiene la línea de su trabajo individual, obsesivamente basado en el registro audiovisual autobiográfico, que devela historias íntimas que nacen desde la infancia. Su obra personal ha sido expuesta tanto en el circuito del arte underground de Santiago como en galerías establecidas.

Ahora en exclusiva para Noisey, nos cuentan a detalle la experiencia de hacer su EP debut, de colaborar juntos y de generar una propuesta que se aleja de la generalidad de los proyectos musicales de la actualidad.

NOISEY: ¿Cómo se conocieron, y cómo fue que decidieron trabajar juntos?

Cristián Heyne: Coincidió que teníamos amigos comunes. Coincidió que además ella era compositora y cantante. Pero el elemento determinante —al menos para mí— fue que yo me enamoré de los videos de Begoña.

Begoña Ortúzar: Desde el día 1 nos complementamos.

Al juntarse, ¿cómo fue que definieron la estética y dirección musical del proyecto?

Begoña: Hay una base tácita que responde al imaginario de cada uno. El proyecto no es estático, y al igual que las relaciones, evoluciona con el tiempo.

¿Quién hace qué? ¿Cristián tiene un peso mucho más marcado en la música e instrumentación, mientras que Bego se encarga de melodías vocales y después de la estética visual del proyecto?

Cristián: Cuando uno hace un proyecto de música con otra persona es demasiado habitual que desde fuera surjan ideas preconcebidas y prejuiciadas sobre los roles.

La verdad es que en las fases finales de la música y los videos nos hemos dividido las tareas: Begoña termina editando frente a Premiere y yo mezclando frente a Pro Tools, pero todo lo previo es muy compartido. Ambos componemos. Ambos cantamos. Y la moral del proyecto, tanto musical como estética subyace y vive en todo lo que hacemos.

Su primera canción la publicaron en 2015, y después tuvieron una especie de pausa por casi dos años. ¿Qué fue lo que hizo que el proyecto se detuviera?

Cristián: Han sido dos años trabajando. Todos los días. Quizás en un primer momento no nos resistimos y tuvimos que sacar algo, aunque fuera muy simple e incluso sin terminar. De hecho, el video que mencionas era un pedacito de «La Tempestad».

Begoña: Lo cierto es que desde entonces estuvimos componiendo y produciendo todo, videos, música, etc. Hacer videos y discos no es rápido.

¿Existen planes de tocar en directo este material?

Begoña: Así es. Ya tocamos en Cuba en junio pasado. Tocamos todo el primer EP. Ahora planeamos un pequeño show durante primavera en Santiago.

«La Tempestad»



Cristián: Fue la primera canción que existió de Tormenta. Y fue la última en terminarse. De hecho la terminé de mezclar recién en México hace dos meses.

El resultado es un collage de momentos de estos tres años. El piano que entra al final del primer coro lo grabó Begoña en el piano de su casa con su teléfono. La lluvia es de fuera un Starbucks en La Condesa en los días de mezcla. El sintetizador de un demo del 2015. Un hi-hat lo toqué yo mismo el 2015. Las bases son las originales del 2014, con unos loops que hice el 2017. Etc.

Begoña: Mi canción preferida, la más antigua y la más nueva.

«Miénteme»

Cristián: Pasamos mucho tiempo sin poder terminar la letra de esta canción.

Begoña había hecho unos pedazos en Brasil. Yo tenía otros de Chile.

Al final, un día unimos todo y fue la tercera canción que tuvimos lista.

En la versión final dejamos pedazos de la voz del demo, de cuando recién habíamos hecho la letra. Me encantaba esa fragilidad poco perfecta metida en una canción tan melódica. No fue posible reproducirla con esa emoción cuando había más certeza.

Begoña: A mí lo que más me llega de [«Miénteme» y «Una Promesa»] es la idea de la contradicción. Lo paradójico de necesitar de una ilusión, un juramento. Se me hace tan familiar llegar al punto de necesitar desesperadamente lo que sea con tal de dejar de sufrir.

«Sed»

Begoña: Junto con «Sed», la obra visual de Tormenta, primera parte empezó a concretarse.

Me pasó cuando escuchaba la primera idea del tema, que se juntaron muchas cosas que tenía en mi cabeza: emociones, lugares y referencias, y ahí la escena estuvo clara.

Cristián: Es una canción que de alguna manera se podría asimilar más con mi obra en Shogún.

Sin embargo, es un tema compuesto totalmente por los dos.

Siempre he creído que la obra de Begoña y la mía se hermanan de alguna manera.

Esta canción es para mí una prueba de eso.

«Una promesa»

Cristián: Fue la primera canción en estar terminada. La primera versión tenía batería acústica, un bajo muy notorio, una cita a cierta música de los 60. Sin embargo, a la vuelta de Cuba nos fuimos al estudio de mi amigo Cristóbal Carvajal a grabar en vivo la versión que habíamos empezamos a hacer en vivo. La grabamos tal como la ensayábamos y tal cual la tocamos en vivo. Nos gustó más.

«3K de aquí»

Cristián: No tengo tan claro de dónde sale este tema. Pero la estructura es la misma de algunas canciones que empecé a componer en Shogún hace 20 años: un par de versos, nada de coros y luego un final largo, ambiental y repetitivo. Quizás una de las novedades son las citas a Kool and The Gang y America, que se dieron muy naturales.

Creo que de alguna forma es una canción que movía la frontera musical de Tormenta hacia algo diferente de donde iban nuestras primeras canciones.

Begoña: Es una canción escrita a la distancia, Cristián en Santiago yo en Brasil.

A 3k de distancia.

