Escucha en exclusiva ‘The Shape of Dub to Come’ de Dub Trio

Dub Trio es el patio de atrás de tres reconocidos músicos. Es el lugar donde Joe Tomino (batería), DP Holmes (guitarra) y Stu Brooks (bajo) ––verdaderos working class heroes musicales que han trabajado con gente que va desde Mike Patton a The Fugees, de Matisyahu a Dr John, de Mos Def a Mark Guiliana y de Common a Lady Gaga–– juegan a ser ellos mismos y a liberar sus retorcidas fantasías sónicas.

En casi 20 años de carrera han hecho que la palabra Dub se sienta sapo de otro pozo enmarcándola en la música que editaron en sus cinco discos oficiales. Este viernes estrenan su máxima obra hasta la fecha The Shape of Dub To Come y no sólo exprimen el género que les da nombre, sino que consiguen hacerlo habitar espacios artísticos inéditos; si no puedes imaginar cómo suena el Dub aplicado al sludge, el grunge, la música incidental, los desarrollos progresivos clásicos del shoegaze o el math, deberías prestarle oreja a este disco, en el que además están de invitades en las voces MeShell Ndegeocello, Buzz Osborne de The Melvins y Troy Sanders de Mastodon.

En Noisey en Español, tenemos el agrado y la emoción de ser el medio por el que podrán disfrutar de The Shape of Dub To Come en exclusiva, antes de su lanzamiento mundial el próximo viernes. Con motivo de este evento hablamos con los protagonistas de un disco que quiebra barreras tanto dentro como fuera de la carrera del grupo.

NOISEY: ¿Qué significa “dub” para ustedes?

Stu Brooks: El dub es un subgénero del reggae. Surgió en Jamaica en los años 60 y dio origen al remix como l conocemos hoy en día. Por lo general, enfatiza el riddim, elimina las voces y los instrumentos principales, sube los graves y doblando la batería con delays, reverbs y otros efectos y procesos que se encuentran en el ámbito de los ingenieros de audio. Como generalmente es un proceso que ocurre en el estudio o hecho por un ingeniero de sonido detrás de un escritorio, tomamos el mismo proceso y desarrollamos nuestra propia técnica para aplicarla en el escenario.

Podemos crear una “versión” única de una canción cada vez que la tocamos, ya que improvisamos nuestras técnicas de dub en el transcurso de una canción. Usualmente escribimos una canción que tiene una sección de dub donde creamos espacio e improvisamos usando sonidos tradicionales de dub, como reverbs, delays, filtros, sampleos y otros efectos. Puede convertirse en un diálogo musical o una conversación entre los tres. Es súper divertido porque podemos reaccionar en el momento con nuestros respectivos instrumentos o efectos de dub.

¿Cómo comenzó la banda?

Stu Brooks: Dave Holmes, nuestro guitarrista, y yo, teníamos una banda a fines de los 90 en Boston que se llamaba Actual Proof, la cual tenía al hermano de Dave, Mark Holmes, como vocalista principal. Nos habíamos mudado a Nueva York en 2000 y necesitábamos reemplazar a nuestro baterista. La primera y única audición que tuvimos fue con Joe Tomino. Tanto Dave como yo inmediatamente nos enamoramos de la forma de tocar de Joe y, personalmente, era como un hermano perdido de hace mucho tiempo. Poco sabíamos que estaríamos tocando juntos por otros 20 años casi. Y lo que siga. Joe, Dave y yo hemos crecido juntos en este tiempo y nuestro gusto colectivo por la música es muy diverso y siempre en expansión. No era realmente una búsqueda para encontrar personas con ideas afines, pero simplemente sucedió.

Sobre el título del disco, ¿recibió comentarios de los chicos de Refused o quizás del entorno de Ornette Coleman?

Joe Tomino: No hemos recibido ningún comentario de The Refused o de Ornette. Sin embargo, el título de nuestro álbum es un homenaje a sus álbumes, los cuales nos han influenciado como banda. Incluso, el título es sobre la connotación detrás de las mismas palabras. Para nosotros, el título transmite una idea, o un sentimiento, de que hay algo diferente o nuevo en el horizonte. Shape of Dub to Come informa al oyente de que este no será tu álbum promedio de “dub”. Lo cual es cierto.

¿Qué es lo que más te gusta de esos discos en particular?

Joe Tomino: Ambos discos fueron fundamentales para redefinir lo que significaba “punk” o “jazz”. Es más bien un cambio en el arquetipo dentro de un género específico. Se trata de lo que es posible.

¿Por qué eligieron a Buzz Osborne, Troy Sanders y MeShell Ndegeocello como invitados en este disco?

Stu Brooks: Cuando nos dispusimos a hacer este disco, sabíamos que tendría un par de colaboraciones vocales. Eso algo que nos encantaría seguir haciendo. Meshell Ndgeocello tuvo una gran influencia en mi bajo. También me enamoré de su voz cuando era joven. Cuando conocí a Meshell en la boda de mi amigo Mark Guiliana, recuerdo que tuvimos una conversación muy sincera y significativa. Estoy seguro de que así son todas las conversaciones que ella tiene. Discutimos una colaboración y decidimos que Dub Trio podría remixar algo de música para su álbum. Terminamos haciendo un tema para su álbum “Comet, Come To Me” y uno para el nuestro, “Forget My Name Dub”.

¡El rey Buzzo es aquel! Habíamos escrito y grabado “World Of Inconvenience” como un tema instrumental. Realmente pensé que podría vivir como instrumental en el disco, pero si hay alguien en el mundo que estaba capacitado para romper traseros en esta pista ese era King Buzzo. Tenemos algunos amigos en común, por lo que nos ayudaron con el conecte y, para mi sorpresa, Buzz estuvo dispuesto a hacerlo. Nunca lo conocí en persona hasta después de la grabación. Más tarde grabamos su parte del video musical en unos 45 minutos y luego jugamos una ronda de golf en Los Ángeles. Qué gran manera de culminar una colaboración. Es un tipo muy amable y sincero, y ahora me siento feliz de poderlo llamar amigo.

Creo que mi encuentro con Troy Sanders se remonta a 2007. Estábamos de gira con Clutch en 2006 y conocí y me hice amigo de su esposa en un show en Atlanta. Ella es súper cool. Luego volvimos a Atlanta con Peeping Tom y yo la invité a ella y a todos los muchachos de Mastodon al show. Desde allí, Troya y yo nos hicimos amigos y el respeto mutuo continúan hasta hoy. Amo a ese muchacho. Y cuando dijo que grabaría en esta canción en 2015, me emocioné mucho. Realmente puso todo su corazón en esto y no cambiaría nada acerca del tema.

Stu y Joe son músicos de sesión ocupados en todo tipo de proyectos, algunos de ellos muy diferentes al DT. ¿Representa DT ese lugar en el que ustedes pueden dejar en libertad al 100% sus personalidades creativas?

Joe Tomino: ¡Definitivamente! Nunca hemos tenido reglas sobre lo que podemos o no podemos hacer cuando tocamos como Dub Trio. Claro, puede haber expectativas de los fans, pero nuestra música es bastante diversa. El concepto de “dub” es fundamental. Tener toda nuestra experiencia de estudio combinada solo agrega otro nivel de comprensión cuando se trata de componer, grabar y tocar nuestra música.

¿Cuál es la importancia de la figura de Mike Patton en la historia de Dub Trio y cómo recuerdas la vez que colaboraste con él?

Stu Brooks: Tengo tantos buenos recuerdos de esos años. Habíamos escrito y grabado “Not alone” como instrumental, pero antes de entrar en la parte del dub en todo el proceso, pensamos que podríamos poner a Mike allí. Tomó el tema y lo envió de vuelta a los pocos días y recuerdo que escuché lo que mandó con mi esposa por primera vez y sentir escalofríos. Mike no se anda con pendejadas. Fue solo un par de meses después cuando llamó a Dub Trio para que se convirtiera en su banda principal para Peeping Tom. Y pudimos verlo trabajar. Es un profesional consumado y una mente creativa prolífica, es increíblemente inspirador y entretenido. Nuestro primer programa con Peeping Tom fue en la televisión nacional en Estados Unidos, Late Night with Conan O’Brien. Más tarde, firmó a Dub Trio con su sello Ipecac Recordings y publicamos Another Sound is Dying y continuamos la colaboración con una canción más “No Flag”.

El nuevo disco tiene más variedad de influencias o sonidos que los anteriores, que creo que están más basados en dub / metal (para decirlo en pocas palabras). ¿Sientes que en este Dub Trio dio un nuevo paso en la búsqueda de su propio sonido?

Joe Tomino: Cada disco que hemos hecho ha sido siempre ligeramente diferente al anterior. Como retomar el último, pero ir a un lugar que quizás no habíamos explorado antes … incluso si es solo una canción. Es divertido mantener a los fans ––y a nosotros mismos––, adivinando en qué podría evolucionar nuestro sonido.

¿Podrían definir el sonido de su banda o la idea de sonido que persiguen usando unas pocas palabras o describiendo una situación?

[Le dimos esta pregunta a nuestro mixer y co-productor Joel Hamilton) JOEL HAMILTON: Dub Trio ha sido una entidad musical en constante evolución. La banda siempre ha tenido los elementos centrales del estilo que le dan identidad, pero con una expresión en constante cambio de esos mismos elementos. Justo como reconocemos a Nueva York por su energía y su flujo, no tanto por su horizonte en constante evolución o la demografía de sus vecindarios. El núcleo del sonido de Dub Trio proviene de los tres músicos principales, y me encuentro en la afortunada posición de poder ver bajo el microscopio todas sus ideas, sonidos y conceptos cuando estamos juntos en el estudio. La producción y la ingeniería pueden ser la lupa que concentra la energía del sol para iniciar un incendio. En este caso, me toca poner un punto en la energía del dub trio. El sonido es inmediatamente reconocible como Dub trio, pero cada canción tiene su propio carácter. Todas son hermanitas, de la misma familia.



Más que definir un sonido, siempre he pensado que la mejor manera de pensarlo es definir el espacio en el que el oyente debería imaginar los sonidos que están ocurriendo. Eso significa que hay un montón de espacio para que tres músicos fuertes hagan movimientos sin golpear las paredes en el estudio. Ese es el juego, ¿no? De la misma manera que las líneas en la cancha de tenis es lo que lo convierten en un juego, en lugar de poder golpear la pelota hacia el bosque y decir que ganaste … Las ideas deben suceder dentro de los límites de lo que el estudio puede hacer, y esto chicos juegan el juego bastante bien.

