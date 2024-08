Escucha este remix al Sountrack de Star Wars

El Soundtrack de Star Wars es uno de los más reconocidos de todos los tiempos, hecho por John Williams e interpretado por la London Symphony Orchestra, bajo la dirección de Williams. Con motivo del reciente estreno de Star Wars: The Last Jedi, Far Out lanzó hace unos días un remix de la banda sonora de esta película, titulado «The Force Theme».

El tema fue lanzado a través del canal estadounidense Trap Nation por YouTube, uno de los más grandes con más de 25 millones de suscriptores.

Videos by VICE

Aquí el remix de Far Out para la legendaria película de Star Wars, juzguen ustedes mismos esta composición con beats y tintes de EDM.

Sigue a Thump en Español: en Facebook // Twitter.