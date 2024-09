Escucha «Giving Up» el nuevo sencillo de TOKiMONSTA con influencias de R&B

Jennifer Lee, a.k.a. TOKiMONSTA, está a nada de sacar su mini álbum Fovere (el 4 de marzo en su sello Young Art Records), y acaba de compartir el tercer sencillo que forma parte de su álbum, «Giving Up.» La corriente e influencias de las baladas del R&B, cuenta con voces de Jonny Pierce (The Drums) y el bajo de Erick «Jesus» Coomes (de Lettuce).

«Fue increíble trabajar con Jonny,» dijo Lee en su comunicado de prensa. «El ver que quería trabajar conmigo en mi reinado musical, solo me demostró en que tan creativos y de mente abierta se han convertido los músicos hoy en día. Lo que le añade a la canción es mucho más de lo que podía haber pedido. La música en vivo definitivamente puede tener un lugar en la música electrónica. Erick (a.k.a. Jesus) es un bajista increíble. Estaba esperando el momento perfecto para trabajar con él en una rola, y era esta».

Puedes escuchar «Giving Up» aquí abajo u obtenerlo gratuito si pre ordenas el álbum aquí.

TOKiMONSTA Tour Dates

March 10 – Seattle, WA – Neumos

March 11 – New Orleans, LA – Buku Music Festival

April 7 – Ottawa, ON – Ritual Nightclub

April 8 – Toronto, ON – The Hoxton

April 9 – Montréal, QC – Newspeak

April 17 – Indio, CA – Coachella

April 24 – Indio, CA – Coachella

May 26 – Bradley, CA – San Antonio Recreation Area

Benjamin Boles está en Twitter.