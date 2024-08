Escucha “Goin’ Harder”, la colaboración de Crystal Fighters y Bomba Estéreo

Con parte de su contexto siendo de origen español, parecía lógico que en algún punto del camino Crystal Fighters decidiera hacer algo en el idioma que se inclina a dominar el orbe hoy en día, al menos en términos musicales.

Para ello, decidieron acercarse a Bomba Estéreo, creando en conjunto un batido spanglishero de vibras. Combinando el ritmo de una batería casi surf con un par de sintes hipnóticos, formaron una base neotropical que se acopla a la perfección con la voces de ambos vocalistas, incluyendo un verso irreal cortesía de Li Saumet.

Videos by VICE

“Goin’ Harder” es el tercer corte desprendido del que será el nuevo disco de Crystal Fighters a estrenarse el año próximo, y su nueva placa desde Everything Is My Family, el último esfuerzo de larga duración de los británicos.

Date “Goin’ Harder” arriba, y quítate el frío otoñal con este track de antología.

Conéctate con Noisey en Instagram.