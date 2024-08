Escucha ‘K’op Kuxul’, el nuevo EP de Centavrvs con rap en tzotzil

Si hay un par de compromisos con los que siempre buscan cumplir Centavrvs, es experimentar constantemente con nuevas formas de hacer y sonar, y explotar artísticamente las raíces de la cultura popular mexicana a través de un filtro actual. Así han llegado ejercicios de corrido, cumbia, danzón, salsa ––entre otros––, donde a la vez se guiña el ojo a elementos sustanciales de la tradición mexicana como lo pueden ser Emiliano Zapata, Rigo Tovar o el propio Salón Tropicana.

Después de Somos Uno, su segundo LP lanzado la primavera pasada, el cuarteto mitad chilango-mitad lagunero entrega ahora K’op Kuxul, un EP de dos canciones creado junto a Slajem K’op ––traducido como La Última Palabra––, dúo de hip hop en lenguas originarias proveniente del místico poblado chiapaneco de San Juan Chamula.

Ambos temas están creados con la instrumentación de Alan, Rayo, Paco y Demián, mientras que los raps son cortesía de los MCs sureños, quienes usan el tzotzil, su lengua natal, para regalar sabiduría ancestral sobre bases que solían tomar de Internet, variando en ese sentido este ejercicio.

El resultado es sobradamente destacable porque, en primera instancia, pone en el ojo público una lengua de origen prehispánico que presenta una de las tasas más elevadas de opacamiento frente al español en la actualidad. Además, es una muestra más de que el hip hop mexicano está encontrando uno de sus puertas más amplias precisamente en el rap en idiomas autóctonos. Y bueno, que una mano ya experimentada y calificada como la de Centavrvs se encargue de darle forma al producto, le da un sabor especial, y es el camino correcto para que este tipo de expresiones pasen al frente de nuestra oferta cultural, y logren ser realmente atractivas para los grandes mercados.

Escucha las dos partes de K’op Kuxul abajo, y después encuentra la traducción al español de las letras.

Jajvel

Hermano, ¿Qué es lo que debo de escribir?

Abre bien los ojos

toma conciencia

no te dejes engañar.

Escucha, como una enfermedad te contagiarás de mi música.

Cuando canto y digo, que el curandero inventa la enfermedad de tu alma

pienso que él nada más quiere tu dinero.

No, no sé cuánto de verdad hay en sus palabras.

No paras de hablar,

guarda silencio, no hables.

Nuestra voz suele regalarnos sufrimiento

tú no conoces mi historia, los días de desasosiego

Hoy sonrío.

La vida es como el cauce de un río

todos somos pasajeros

a pesar de la angustia y el final

goza cada momento de la vida.

A veces, me rapo la cabeza o me pongo un sombrero

me insulta que quieran imitar mis versos.

Pueden ocultarse, ¡cuidado!

Que aún por debajo de las piedras iré a buscarlos,

llegado el día, guardarán silencio.

Todos morirán.

Mi idioma pide que calles y guardes silencio,

no deseo salir a buscarte

pero te escondes de mí.

Cuídate, que el día menos esperado abrazarás mi regalo.

Cuando pregunto

si has levantado la voz

callas, sólo callas.

Mejor guarda distancia

anda, es mejor que bajo mis pies

escondas tus temores.

Soy un abejorro susurrando tu memoria SSSSSS, SSSSSS.

Alguien te llama Kuchit, Kuchit.

Anda, ve. No te detengas que vas a envejecer.

Tu palabra es distinta, distinta es

a ti llegará la mayor pesadumbre.

Cuando canto jiji, jajar korombi

veo brotar tus viseras.

Ring, ring, suena tu celular

en tu rostro veo el malestar

mi idioma te habla al oído.

Escucha los murmullos que habitan la madrugada

no, mejor ve a dormir.

Niño-joven aliméntate de los pechos de tu madre.

Suplica.

Cuando ofendiste mi idioma,

mi lengua no hizo reclamo alguno, ahora mi voz ahuyentará tu sangre.

Detente. Sé, que hablas de la belleza a mis espaldas

piensas que no te oigo.

Presta atención y guarda silencio.

Sin acercarte, me miras.

Tu elegancia solo atemoriza.

Nuestra batalla continua.





Xyak Tayib

Así es ya no hay

Es Slajem Kop uno

Un día cae la helada

Un día cae la helada

Hay niños que caminan

Descalzos por la mañana

Aguantan el frío ¿porque?

Hay mujeres que se levantan temprano

Para ir a moler al nixtamal

Aguantan el frío ¿porque?

Miras tu pasto

Ya es de otro color blanco

Así ya es

Y el vapor de la tierra comienza a subir

El viento pasa recio

Hay mujeres que abortan

¿Porque no piensan?

No sabemos por cuánto tiempo

Estaremos en este globo

Sólo veo que ya no amanece luego

Abre tus ojos

Para que sepas cae la helada

No te enojes

Mi cartera anda vacío

Eso si te gusta

Pero te digo

Tu ya tienes canas

Mira mejor te vomito para que sonrías

Llega lejos.

Lo que veo todas las noches

No sabes lo que otros no tienen

No sabes si están muriendo de hambre

No sabes si ya no tienen lágrimas

Sólo que tú no te das cuenta

Malgastas tu dinero

Sabes

Sabes

En cada mañana si cae la madre de la helada

No aguanto, no pasa el frío

Desgasta todo mi cuerpo pero resiste

No me confío del amigo

Me da tristeza

Que una anciana salga temprano

Para ir a buscar su dinero

Sales vender dos rosas

Si vende o si regresa

Con las manos vacías

Toma su pozol

Le echa ganas ya que es un día Domingo

Con eso pasa el día

Hay muchos que sólo te engañan

Un Niño camina descalzo, no tienen nada.

Hay que buscarle

Su papá no le importa donde va o es por lo que está en su trabajo

Su mamá tampoco se preocupa

Su hijo le tiene miedo al gusano

Sale con miedo cuando cae la helada

Te gana el frío, te mata

Tápate bien, no te vayas a arrepentir

Nace la flor, cae al piso llega seco

El frío ya no se puede juntar

Porque la helada lo echo a perder

¿Ahora que vamos a comer?

Así le dicen si no estás acostumbrado piénsalo bien.

Así es cuando cae la helada en Mi Pueblo.

