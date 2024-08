Escucha la mixtape sorpresa de Freddie Gibbs, ‘Freddie’

Freddie Gibbs acaba de estrenar una mixtape sorpresa y se llama Freddie. La dio a conocer con un trailer, y tiene colaboraciones de 03 Greedo, Cassie Jo Craig e Irie Jane Gibbs. Como pueden comprobar también, el arte de su portada álbum es una belleza. Escucha el proyecto de 10 tracks a continuación:

Freddie es el primer proyecto de Gibbs desde el lanzamiento de You Only Live 2wice el año pasado. Ese álbum fue su primer disco desde que fue acusado, y luego absuelto, de agresión sexual en Europa en 2016, una intensa batalla legal para el rapero. Desde entonces, Gibbs también ha colaborado con The Avalanches.

