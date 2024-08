Escucha la nueva canción de Nicki Minaj con Ariana Grande, «Bed»

Como prometieron al inicio de la semana, Nicki Minaj y Ariana Grande lanzaron su nueva colaboración. «Bed» es una canción sensual y lujosa, respaldada por una suave línea de bajo y con ligeros adornos en los sintes. Grande sostiene el coro: «I got a bed / With your name on it», y, mientras Minaj hace su cosa rapper con una referencia a Lil Wayne, y luego saluda a su amigo Zayn: «I watch him fuck it up / Look at him luckin’ up / I said you need some thick skin, baby, suck it up / He go insane on it, I put my fame on it / Coulda put Zayn on it, but I put your name on it».

Escucha «Bad» arriba. Se espera que esta nueva colaboración sea parte del nuevo álbum de Nicki, Queen.

Videos by VICE

Sigue a Noisey en Instagram.