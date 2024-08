Escucha la nueva canción de Sam Smith con Normani, “Dancing With a Stranger”

Sam Smith pasó la mejor parte del año pasado girando, gracias al The Thrill of It All de 2017, pero eso no significa que no haya trabajado en su nuevo material de estudio. La semana pasada Smith dio a conocer una colaboración con Normani ––de Fifth Harmony––, pero por esas miradas estoicas y cuellos de tortuga negros, no podríamos anticipar que estaría tan bueno.

“Dancing With a Stranger” es el resultado del momento en que Smith y Normani se encontraron en un estudio de Los Ángeles. “Para mí, [“Dancing With a Stranger”] engloba todo lo que estaba sintiendo mientras hacía malabarismos con mi vida personal y las giras”, dijo Smith en un comunicado a Capitol Records.

Escucha la canción abajo.

