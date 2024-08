Escucha la nueva canción del Instituto Mexicano del Sonido

El Instituto Mexicano del Sonido está formalmente comenzando una nueva temporada musical, que culminará con el estreno de su próximo disco, su primer material en cuatro años, titulado Disco Popular y con fecha de salida para el 3 de noviembre. El disco fue mezclado por Mario Caldato Jr (Beastie Boys) y grabado en Kingston, CDMX, Tucson y Los Angeles, y tiene colabos con Sly and Robbie, Toots and the Maytals, Adán Jodorowsky, La Yegros y Caléxico. «Mi T-Shirt de la NASA» es el primer adelanto, y es una rola que habla de un modo más bien simple y explícito de una camiseta que lleva usando siete años Camilo, demostrando una vez más que el arte no tiene por qué ser responsable, sólo tiene que rifar.

El beat de «Mi T-Shirt de la NASA», que parece que samplea alguno de esos bangers manufacturados en Bollywood, y tiene un feeling a The Clash en Sandinista, es una de esas demostraciones del poder de Camilo como músico y de por qué el bato tiene la reputación que tiene: te puedes quedar viviendo en él un buen rato, acomodarte, pedir unas margaritas, y soltar el cuerpo. Es un tipo de producto musical cuidado y con identidad, que pocas personas podrían hacer en México al nivel que lo hace él.

Pero comienza la letra y se decae el ánimo un poco. Una cosa que ha demostrado el acto de rapear en canciones a lo largo de su historia, es que no importa de qué hables, sino que lo hagas de un modo más divertido o ingenioso que los demás. Pero acá no pasa eso. Es una letra frívola y literal, sin mayor ingenio o justificación. Y todo bien, en cuanto a la libertad de escribir sobre lo que quieras. Pero chale, si la idea es rockear en el concierto esta rola y corear una letra sobre la camiseta de siete años de este honorable g, definitivamente mejor vamos a correr como Naruto, o a hacer coreografías de Pikotaro. Pero ey, escúchenla abajo y juzguen por ustedes mismos:

