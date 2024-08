Escucha la nueva e impresionante nueva canción de James Blake, «Don’t Miss It»

James Blake estrenó una hermosa canción con Dominic Maker de Mount Kimble , «Don’t Miss It», en el último programa de su residencia en la BBC Radio 1. El corte de 5 minutos es cálido, con una línea melódica de piano que se conecta a la voz palpitante del productor británico. A pesar de que el piano nunca deja de sonar, el track es dinámico, gracias a las cajas de ritmo y a la batería, que se deslizan entre fragmentos de silbidos y muestras vocales agudas. Es una verdadera joya. Escucha y mira el video hecho con una app… de notas.

El último álbum de Blake fue The Color in Anything, del 2016. Desde entonces ha trabajado con Kendrick Lamar, Jay Rock y Future en la banda sonora de Black Panther, colaboró con André 3000 en su canción de 17 minutos «Look Ma No Hands», trabajó en el álbum Love What Survives de Mount Kimble en 2017 y, más recientemente, lanzó una nueva canción: «If the Car Beside You Moves Ahead«.

Videos by VICE

Conéctate con Noisey en Instagram.