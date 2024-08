Escucha la primera entrega de ‘Receso Solo’, el proyecto de Crudo y Doble Porción

2016 fue uno de los años más prósperos para el inminente y potente golpe que significó MBZ en el rap nacional. En ese año se publicó Manzanas a la vuelta de Doble Porción, La bomba de Ziroshima de Zof Ziro y Todos tienen que comer de Crudo Means Raw, sin contar también con las sesiones de Rap y Hierbas que se publicaron durante todo el año y se compilaron en un disco que vio la luz en 2017 y la descarga de skills que fue La Gra$a que llegó a nuestros oídos en 2018.



Durante ese mismo año la casa de Crudo era al mismo tiempo estudio de grabación y cuadrilátero de entrenamiento, pero sobretodo un templo de la creación, un lugar sagrado para la liberación de demonios como dice Métricas Frías, una especie de “habitación del tiempo” de Dragon Ball donde los sayayines se preparaban para enfrentar a algún Cell.

Videos by VICE

Paralelo a todas las producciones en solitario y conjuntas que salieron de esas reuniones diarias, Doble Porción y Crudo Means Raw abrieron una dimensión paralela a la que bautizaron Receso Solo, un espacio de experimentación con sustancias y creación colectiva donde, según Métricas “llegábamos a niveles del pensamiento y libertad de la música que no habíamos hecho antes” y según Mañas, “logramos desbloquear otro plano espiritual, personal y musical. Pudimos darle sonido al entorno en el que vivimos mientras lo creamos, pudimos darle color y hasta encapsular las sensaciones líquidas y espesas que nos pasaban por la mente en ese momento.Para mí rompe la barrera entre lo físico y lo sensitivo y es algo que ni nosotros podemos tocar, solo sentirlo”. Además de esto, el trabajo viene con el respaldo audiovisual de mediasystemsco y los vfx de U&D.

De ese junte resultaron tres canciones de las que se extrae “Receso solo 3” la cual estrenamos hoy en exclusiva. Un tema de 3 minutos y 33 segundos en los que Mañas Ru-Fino, Crudo y Métricas Frías explusan veneno sobre sus haters con punchlines como “ y si soy bueno es normal que me odies”, “¿se va a parar para tumbarle esa repisa? o si sabe donde estoy ¿por qué no me localiza?” o “estaban para verme hundir /pero no para verme arriba/ a cuántos les cerré la boca/ hasta su chimba me compró la copia”,todo sobre un beat de boombap atmosférico y espacial cortesía de Crudo.

Escucha “Receso solo 3” aquí abajo.