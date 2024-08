Escucha lo nuevo de Beak> mientras buscan fierro viejo que venda

Si gozaste del privilegio superior de estar parado en el pasto del Deportivo Lomas Altas el pasado 2 de marzo como a eso de las 7 de la noche, recordarás –o no, si ya andabas circulando por otras dimensiones del multiverso sensorial humano– ese momento durante el espectacular set de Beak> donde sonó ese sample de la niña comprando fierro viejo mientras Geoff Barrow y compañía soltaban unas risitas medio discretas como de complicidad.

Pues al parecer la grabación les gustó mucho. La verdad no los culpamos. En algún momento todos estábamos clavaditos con el tema y hasta lo sobreexplotamos en forma de memes y reportajes genéricos en TV. Entonces entendemos su fascinación. Ayer, la banda de Bristol lanzó el primer sencillo de un nuevo EP, donde el tema abre con el sample de esa suntuosa voz que anuncia su interés en la adquisición de bienes elaborados con materia ferrosa como colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras o microondas. La inspiración llegó precisamente en ese último viaje a la Ciudad de México, el cual los dejó calientitos para llegar a Inglaterra directo al estudio y empezar a grabar “Life Goes On”, que tiene un aura descrita como “entre Santana y Sonic Ranch”, y no podríamos estar más de acuerdo.

“Life Goes On” dará pie al resto del EP que ya ha terminado de grabar Beak>, y que será lanzado el próximo 21 de junio a través de Invada Records. Dale amor al track y al fierro viejo escuchando el track aquí abajo.

