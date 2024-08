Escucha lo nuevo de Manitas Nerviosas

El pop no se crea ni se destruye, y puede expresar nuevos sonidos y emociones. Como cualquier expresión artística, ha coqueteado con la muerte y entregado todo tipo de canciones sobre el coqueteo con la muerte. Pero pocas veces se logra con tal sentimiento una propuesta contundente como jalar un suspiro del más allá; como si la misma calaca nos echara los perros. Tampoco se pensaría que esta expresión viniera con el título de un meme, pero bienvenidos al 2019.

“Tu carita toda hermosa” marca el regreso de la multi instrumentista Valis Ortiz, quien ya conocíamos por proyectos como Bam Bam, Hypnomango, XYX y otros. Desde hace algunos años ha entregado synthpop que mantiene una línea bien compuesta y reta los estereotipos del género. Su talento para volar cabezas con los sonidos se mantiene intacto y ahora nos presenta un refinamiento melódico bien desarrollado.

Videos by VICE

Para su nuevo sencillo, Valis tomó “November” del grupo más emblemático del krautrock, Can, para entregar canción que en la superficie tiene letra directa, pero no es un sampleo ni solo una interpolación. Ortiz toma la esencia de la canción y la hace suya, con una oscuridad ausente en la versión de Can y con un sinte tocando líneas de bajo dignas de los subwoofers que encontramos en los actuales equipos de sonido. El resultado es más de lo que podríamos esperar a través de su descripción: pop intoxicado para noches seductoras.

Sobre el track, Valis nos dijo: “Esta canción, al igual que todo lo que he hecho desde que tengo memoria, nunca tuvo una intención inicial. Ni siquiera considero que sea el siguiente paso lógico después de mi último release (devoción). Las canciones por lo general las empiezo a la mala, a la de a huevo y justo cuando siento que todo se va a venir abajo las cosas empiezan a tener sentido. Así pasó con ‘Tu Carita’”.

Sobre la inspiración de tomar “November” para crear su nuevo sencillo, Valis comenta. “No lo sé. La versión del álbum no es una de las cosas más brillantes que hicieron pero la de las Peel Sessions tiene un drive super dramático que me jaló cuando la descubrí hace poco. ¿Una canción de Can cantada por mi? No lo dudé ni tantito. Luego me di cuenta que re-hacer un tema de Can es algo que no se puede tomar a la ligera así que decidí llevarlo hasta las últimas consecuencias, ponerle un título de un meme y cantar sobre la muerte porque solo a la muerte le puedo cantar en estos momentos”.

“Tu carita toda hermosa” sale con un video inspirado por la tercera temporada de Twin Peaks, Ingmar Bergman y Georges Franju. Dirigido por René Rodríguez (también de Bam Bam e Hypnomango) y con fotografía de Jaime Martínez, el video cuenta con íconos religiosos, movimientos de voguing y mucho misterio. También hay una atmósfera gótica que también podría funcionar como set de telenovela mexicana de los 80s que funcionó como para darle fin a la anterior identidad de Valis. Ortiz nos cuenta. “El video fue una idea del director René Rodríguez y no fue hasta que lo estábamos grabando que nos dimos cuenta que todo tenía sentido. Una verdadera epifanía arquimedeana. Al final todo fue acerca de la muerte de Mou. Que muera Mou y que viva Valis lo que tenga que vivir.”

Déjate seducir por la muerte en una melodía deliciosa dando click al video arriba.

Conéctate con Noisey en Instagram.