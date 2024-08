Escucha los nuevos temas de Fakuta: «Abrazándote» y «Perfecto desastre»

Pamela Sepúlveda mejor conocida como Fakuta está de regreso con un par de temas como una puesta en escena de pop lujoso. Canciones como caminatas furiosas por la ciudad de noche o paseos en auto a través de carreteras lluviosas. Entre la melancolía metálica y fragilidad intrépida, el par de nuevos temas de Fakuta son cachetadas al amor, ensayos sobre ese momento en el que se nubla la razón y damos vueltas sobre el mismo eje sin poder meter freno.

Tenía buen rato que no teníamos el placer de escuchar música nueva de una de las propuestas de pop más depuradas en América Latina. Y la fuerza creativa de la arquitecta y ex Banco Mundial sigue en ascenso como escalera eléctrica que lleva al cielo; como dicta la sana costumbre, una vez más bajo el auspicio de Quemasucabeza.

Sobre el par de temas, Pamela nos regaló las siguientes palabras:

«‘Abrazándote’ quizás es más real. Lo de estar en una relación apostándolo todo a sabiendas de que puede que no haya futuro. Y ya ‘Perfecto desastre’ es un amor desequilibrado, que te lleva a los bordes sin importar lo que pase, siendo que quizás al otro no le interesa. Me importa desenmascarar el amor, ya que el 80% de las canciones hablan de lo hermoso y rosado que es, pero nunca es tan así.



Y sobre el maxisingle nos dijo esto:

«Mi plan es sacar estas canciones y luego ir sacando otros singles. Me interesa que se escuchen bien las historias y me parece que el formato single le da importancia a cada canción. A pesar de que amo los discos, no sé si este tiempo los trata tan bien. Los formatos de streaming hacen que todos podamos escuchar lo que queramos al ritmo que queramos y no siempre los discos son apreciados en su totalidad y con la intensidad que merecen. Pero sí creo en que terminaré compilando lo que haga en un formato de disco final. O sea, estoy partiendo al revés».

Dale play arriba a lo nuevo de Fakuta y espera más música suya próximamente.

