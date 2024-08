Escucha nuestra playlist para seguir perreando después del Coca-Cola Flow Fest

Este contenido fue co-creado con Coca-Cola



El sábado fue el Coca Cola Flow Fest, la fiesta más grande que existe en México alrededor de la música urbana. Pero como sabemos que hubo mucha gente que se quedó con ganas de seguir perreando, hicimos una playlist para que lleves el perreo contigo a donde quieras. En esta lista, creada por la dj Paulina García, mejor conocida como Esa mi Pau –locutora del programa Viernes de perreo millennial de ibero 90.9– podrás encontrar gemas musicales de reggaetón, urbano y dembow que van más allá de lo mainstream.



Como DJ, uno de los retos de cada noche es proponer un set en el que los hits comerciales sean escasos y los cuerpos se dejen mover por temas desconocidos igual o mucho más buenos.

Esta playlist es una colección de canciones que están siempre presentes en uno que otro de mis sets (depende de dónde me encuentre) y que no están dentro de un radar tan mainstream, con la excepción de un par de rolas de Becky G o la Mala Rodríguez. No estoy peleada con lo comercial –al contrario, lo disfruto mucho– solo que los DJ sets me dan la oportunidad de explorar otros caminos musicales.

Desde el malianteo de Cosculluela, las colaboraciones de Darell, Mike Towers, Raw Alejandro y Cauty, hasta las incursiones en el reggaetón de artistas como DJ Bitman o la Mala Rodríguez, aquí hay perreo para aventar para arriba y darle hasta abajo. Recomiendo especial atención a todo el material mexicano, como el de DJ Bekman, Charly Gynn, #Mexasinpartys, Trillhouse, Alexxxandrina, DJ Krizis o Mad Fuentes.

Además de eso, me di la libertad de incluirles un poco más de otros géneros que me gusta muchísimo tocar y que –háganme caso– vienen fuertes para el 2020, como el dembow dominicano y la guaracha. Así que la segunda mitad de esta playlist viene con ritmos más rápidos, y elementos más clubbers. Se llevan mención honorífica artistas súper peculiares, como El Alfa, Lary Over, Lo Blanquito y Lírico en la Casa. Y para terminar, quienes tienen una veta romántica de antaño reconocerán la guaracha con elementos de Roberto Carlos, y terminarán bailando como Pablo Escobar les indique.

Sea como sea, ¡pero que se baile, se perree y se goce!