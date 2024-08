Escucha “Open the door”, la nueva bomba de Bad Gyal junto al jamaiquino Govana

Una vez más, la reina del bajo mundo catalán ha vuelto a hacer de las suyas: Bad Gyal, uno de los fenómenos actuales del trap europeo, acaba de lanzar otra bomba más que pondrá a arder las pistas de baile de todo el pinche planeta.

Titulada “Open the door”, Alba Farelo ha decidido juntarse con Govana, una de las armas secretas mejor guardadas del nuevo dancehall jamaiquino. Ambos, en una llamarada que parece rostizar hasta los huesos más impenetrables, nos ponen a bailar como si no existiera un mañana, mientras Bad Gyal nos recuerda que “si me tientas, puedes acabar en shock, y sabrás que soy la que te lo hace mejor”.

Mira el picante video de “Open the door” al comienzo de la nota.

