Escucha “Paseo Nocturno”, el debut en solitario de Fermín Sánchez

La voz de Fermín Sánchez simplemente encanta. A todos. Hasta a tu mamá. Son hechos y no se discuten. Si no estás familiarizado con el nombre, debes saber que se trata del personaje detrás del micrófono de The Guadaloops –junto a Franco Genel en los raps–, siendo su armonía vocal mucho de lo que va hilando el mestizaje sonoro del proyecto con esos coritos que devuelven la fe y destrozan el cuero, cualidades que han levantado el ojo de más de un rimador nacional que lo ha invitado a colaborar en sus tracks en búsqueda de generar ese acuerdo de sentimientos que solo Fermín parece ser capaz de lograr –ahí está “Misión” junto a Mike Díaz o “Ninguna” con la Anestesia y Tino el Pingüino, por si no nos crees.

Mientras el resto de los Loopitos ya le habían entrado a sus proyectos alternos –Franco como Tino el Pingüino y Berni y Ferni en Bicho Blanco–, Fermín no había hecho oficial su proyecto solista hasta ahora que estrena “Paseo Nocturno”, su sencillo debut en cuatro minutos necesarios de Fermín y nada más que Fermín. La instrumentación es sencilla, una guitarra y unas secuencias medio huapangueras que le dan mayor dimensión a la voz del regiomontano, quien en esta ocasión aborda situaciones más obscuras, como el encontrarse en el más allá o el irse sin poder despedirse.

El tratamiento visual es cortesía de Cinemamode, y muestra al líder de los Guadaloops caminando sobre la temática de la canción , tomando el que parece ser el papel de la muerte para llevarse una alma en su troca. Vélo aquí abajo.

